¤ÉÅÄ¼Ë¤ÇÊë¤é¤¹¹â¹»À¸3¿Í¤¬¡È¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¡É¤Ø¡¼¡¼Æîº»ÎÉ¡ß½Ð¸ý²Æ´õW¼ç±é¡ØËü»ö²÷Ä´¡ã¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡ä¡ÙËÜÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡Æîº»ÎÉ¤È½Ð¸ý²Æ´õ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡ã¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡ä¡Ù¤è¤ê¡¢¤ÉÅÄ¼Ë¤ÇÊë¤é¤¹¹â¹»À¸3¿Í¤¬¡È¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¡É¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹ËÜÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö°ì½ï¤Ë¶âÌÙ¤±¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Í¶¤¤¤«¤é¡È¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¡É¤Ø¡½¡½¡ª¡¡¡ØËü»ö²÷Ä´¡ã¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡ä¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ21ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÇÈÌÚÆ¼¤Ë¤è¤ë¡¢Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£¡Ø±î³ÚÄ®¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Î»ù»³Î´¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¡¢Ýµ¶þ¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëËÑ½¨Èþ¡ÊÆî¡Ë¡£Î¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼Ò¸òÅª¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¤Î¾å°Ì¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¡Ê½Ð¸ý¡Ë¡£Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤ò¼«¸Ê·ÁÀ®¤Îµò¤ê½ê¤È¤¹¤ë¡¢¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿ÆÇÀå¥¥ã¥é¤Î´ä·¨¿¿»Ò¡ÊµÈÅÄÈþ·î´î¡Ë¡£Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤ÇÝµ¡¹¤È¤·¤¿ËèÆü¤ò²á¤´¤¹3¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÄ®¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤µ¤¢¡Ä°ì½ï¤Ë¶âÌÙ¤±¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ËÑ½¨Èþ¤ÎÍ¶¤¤¤«¤é¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤Î¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£½Í¡¹¤È¡È²Ý³°³èÆ°¡É¤Îºî¶È¤ò¿Ê¤á¡¢»¥Â«¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë3¿Í¤Î¾ìÌÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Ý³°³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¡¦º´Æ£¡Ê¶â»ÒÂçÃÏ¡Ë¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤ëËÑ½¨Èþ¡¢´ä·¨¤ËÆ±¹¥²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ëÆ£ÌÚ¡Ê±©Â¼¿ÎÀ®¡Ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤À¤é¤±¤Î¡ÈÉáÄÌ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡É¼«Âð¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤¬²Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹ÈþÎ®¹È¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£²Ý³°³èÆ°¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¾Ð¤¤¹ç¤¦3¿Í¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¾ÇÁç¤äÅÜ¤ê¡¢´í¤¦¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤Ã¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤ÏÃÏ¹ö¤À¡£¤Ç¤â¤µ¡¢¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¥à¥«¤Ä¤«¤Ê¤¤!?¡×¡½¡½¼«¿È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÑ½¨Èþ¤¬¾Ð´é¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ì¤Íè¤òÎÏ¤º¤¯¤ÇÃ¥¤¤¼è¤í¤¦¤È¤â¤¬¤¯3¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÇÁÖ²÷¤ÊËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡ã¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡ä¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
