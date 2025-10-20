『終幕のロンド』第2話 “鳥飼”草なぎ剛、“真琴”中村ゆりと画集にまつわる過去を知る
草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第2話が20日の今夜放送される。
【写真】絵本作家の真琴（中村ゆり）と母・こはる（風吹ジュン）
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれるオリジナルストーリーとなっている。
■第2話あらすじ
次回作の執筆で使う画集『ギリアスの実』を取り戻そうと『Heaven’s messenger』を訪れた真琴（中村ゆり）は、突然、目の前で涙を流し始めた鳥飼を不審に思い、母・こはる（風吹ジュン）が悪徳遺品整理業者にだまされているのではないかと疑いを抱く。しかし、そんな娘の心配をよそに、こはるは鳥飼に全幅の信頼を置いていて、彼が再びこはるのアパートを訪れる日、2人は公園で一緒にお昼ご飯を食べることに。
陽だまりに包まれたベンチでこはるの作ったおにぎりを食べた鳥飼は、妻に先立たれ、悲しみのどん底にいた過去の自分と、近い将来、母親を失って悲しみに暮れるであろう真琴の姿が重なってしまうと話す。死にゆく自分のことだけでなく、残される家族のことまで心配する鳥飼の優しさに触れたこはるは、真琴と画集にまつわる思い出を語り始める。
一方、海斗（塩野瑛久）、ゆずは（八木莉可子）、碧（小澤竜心）の3人は、木村遼太（西垣匠）から、亡くなった父親の遺品の中から700万円を見つけてほしいと依頼される。聞けば、海外にバレエ留学する妹・里菜（山下愛織）のために父親が残したお金だという。留学費用の支払期限が2日後とあって、一同は急ピッチで作業を進めるが、それを見守る里菜の態度は徐々に攻撃的になっていく…。
ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
※草なぎ剛の「なぎ」は、「弓へんに前＋刀」が正式表記
