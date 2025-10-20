リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦でウイニングボールをキャッチしたアンディ・パヘス外野手の行動に、米ファンも騒然となった。

5-1と4点リードの9回。守護神の佐々木朗希がマウンドを託された。

先頭のコントレラスに中前打を許したものの、ボーン、フリリックを打ち取って2死とすると、ダービンの打球は右翼へ。中堅から右翼に回っていたパヘスがキャッチしてナ・リーグ優勝が決まったが、パヘスはウイニングボールをためらうことなく客席に投げた。

優勝直後の行動に、米ファンからは様々な声が上がった。

「おいおい、パヘスがロウキの勝利ボールをスタンドに投げ込んだぞ」

「問題ない。彼はワールドシリーズでも締めくくって、別の1球を手に入れられる」

「この男には状況認識力が全くない」

「何気なくやっちゃっているよ（笑）」

「雰囲気を読めてないのね（泣）」

「ロウキにあげるべきだったのに！」

「そのボールをもらえたファンはラッキーだったな」

「これはすごいハイライトだ」

「彼はファンに一生の記念品を贈ったよ」

「シリーズ優勝にしか興味がないんだ」

「ロウキがかわいそう」

この日は大谷翔平投手が先発登板し、6回0/3を無失点10奪三振。打者としては3本塁打と驚異の活躍を見せ、チームに貢献した。



