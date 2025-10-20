ワールドシリーズ進出を決めたドジャース【写真：ロイター】

写真拡大

リーグ優勝決定シリーズ第4戦

　米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦でウイニングボールをキャッチしたアンディ・パヘス外野手の行動に、米ファンも騒然となった。

　5-1と4点リードの9回。守護神の佐々木朗希がマウンドを託された。

　先頭のコントレラスに中前打を許したものの、ボーン、フリリックを打ち取って2死とすると、ダービンの打球は右翼へ。中堅から右翼に回っていたパヘスがキャッチしてナ・リーグ優勝が決まったが、パヘスはウイニングボールをためらうことなく客席に投げた。

　優勝直後の行動に、米ファンからは様々な声が上がった。

「おいおい、パヘスがロウキの勝利ボールをスタンドに投げ込んだぞ」
「問題ない。彼はワールドシリーズでも締めくくって、別の1球を手に入れられる」
「この男には状況認識力が全くない」
「何気なくやっちゃっているよ（笑）」
「雰囲気を読めてないのね（泣）」
「ロウキにあげるべきだったのに！」
「そのボールをもらえたファンはラッキーだったな」
「これはすごいハイライトだ」
「彼はファンに一生の記念品を贈ったよ」
「シリーズ優勝にしか興味がないんだ」
「ロウキがかわいそう」

　この日は大谷翔平投手が先発登板し、6回0/3を無失点10奪三振。打者としては3本塁打と驚異の活躍を見せ、チームに貢献した。

（THE ANSWER編集部）