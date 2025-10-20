『フルーツバスケット』作者の新作が登場。広くて窮屈な世界で紡がれるお隣さんラブストーリー『かくも小さき世界にて』
全世界コミックス発行累計3000万部を突破する名作『フルーツバスケット』の作者・高屋奈月。同氏が手掛けた最新作『かくも小さき世界にて』のコミックス上・下巻が、10月20日にリリースされる。
同作は、2023年9月から白泉社の総合エンタメアプリ「マンガPark」で連載されていたお隣さんラブストーリーで2025年7月に完結を迎えた。
物語は、主人公・小野寺スイの自宅アパートに隣人の瀬戸郁が訪ねてくるところから始まる。スイは仕事を辞めて実家を飛び出し、一人暮らしを始めたばかり。将来に不安を抱えつつも、1年以内に生活を安定させると自分に誓い、新たな就職先を探す日々を送っていた。
スイは一見すると明るい性格の持ち主だが、心の奥には深いトラウマを抱えている。周囲の期待に応えようと勉学や仕事に励むものの、思うような結果が出せず、限界を迎えてしまった過去があった。
そこで生きる場所を変え、もう一度やり直そうと実家を出たのだが、ふとした瞬間に“罪悪感”が押し寄せてくる。家族の期待に応えられなかったばかりか、迷惑までかけてしまったことを申し訳なく思うと同時に、どこかで許しを願っていたのだ。
これまではそんな思いを抱えながら、ひとりで耐えるばかりだったスイ。だが郁と出会ってからは、何気ない言葉に心が救われることが増え、さらに郁をきっかけに新たな交流も生まれる。閉ざされていた小さな世界に、少しずつ光が灯り始めるのだった。
一方で、郁もまた決して単純な人物ではない。人当たりの良さそうな雰囲気の裏には、どこか人を寄せ付けない冷ややかさが潜み、作中の節々には不穏な描写も散りばめられている。
作者の高屋奈月といえば『フルーツバスケット』で知られるように、ただのラブストーリーにとどまらず、登場人物それぞれの傷や葛藤、人間関係の複雑さを丁寧に描き出す作風が持ち味だ。本作でもスイと郁の関わりを軸に、彼らの内面に迫る人間ドラマが大きな魅力となっている。
乾いた心にそっと沁みわたる“高屋奈月ワールド”を、上・下巻という手に取りやすいボリュームで味わえる『かくも小さき世界にて』。広くて窮屈な世界の中で紡がれる、スイと郁の人間模様に触れてみてはいかがだろうか。