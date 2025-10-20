18ºÐ¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤¬É×¤ËÆ¨¤²¤é¤ìŽ¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸Ž£¤Ë¡Ä¿ÈÅê¤²¤ò¹Í¤¨¤¿¾®Àô¥»¥Ä¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤¿Â¸ºß
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿ÎÉ±ïµ§´ê¤Î·ë²Ì
¤¢¤ëÆü¡¢¥»¥Ä¤Ï2¿Í¤Î½÷Í§Ã£¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¡¢»Ô³¹¤ò½Ð¡¢Æî¤Ë¸þ¤«¤¦ºÙ¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¾¾¹¾¤«¤é1Î¤Í¾¤ê¤Îº´Áð(¤µ¤¯¤µ)¤ÎÎ¤¤Ë¡¢Ì¾¹â¤¤È¬½Å³À(¤ä¤¨¤¬¤)¿À¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢È¬Ëó(¤ä¤Þ¤¿)¤Î±óÏ¤ÃÒ(¤ª¤í¤Á)¤òÂà¼£¤·¤Æ·ë¤Ð¤ì¤¿¿Üº´Ç·ÃË(¤¹¤µ¤Î¤ª)¤ÎÌ¿(¤ß¤³¤È)¤È°ðÅÄÉ±(¤¤¤Ê¤À¤Ò¤á)¤¬º×¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3¿Í¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î±ï·ë¤Ó¤Î¿À¡¹¤ËÎÉ±ï¤òµ§´ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¦¤Ã¤½¤¦¤ÈÌÐ¤ë¿À¡¹¤Î¿¹¤òÇØ¤Ë¡¢¸Å¤¤¼ÒÅÂ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3¿Í¤Ï¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢µðÂç¤Ê¸ÅÌÚ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ëÇö°Å¤¤¿¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤ÀÄÂÝ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ºÙ¤¤Æ»¤òÊâ¤¡¢¿¹¤Î°ìÈÖ±ü¤Ë¤¢¤ë¶À¤ÎÃÓ¤Ø¤È²¼¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¿ÀÀ»¤ÊÃÓ¤Î¤Û¤È¤ê¤Ï¡¢¿¹¤Ç¤âºÇ¤âÌÚ°þ¤ÎÇ»¤¤½ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÓ¤Î¿å¤¬Èó¾ï¤ËÀ¡¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÃÓ¤ÎÄì¤ä¡¢¤½¤³¤ËÀ³(¤¹)¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥â¥ê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£3¿Í¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î½¬¤ï¤·¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»æ¤Ç¾®¤µ¤Ê½®¤òºî¤ê¡¢°ìÎÒÁ¬¤ò°ìËç¤º¤ÄºÜ¤»¤Æ¿å¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯»æ¤Ë¿å¤¬À÷¤ß¤Æ°ìÎÒÁ¬¤Î½Å¤ß¤Ç½®¤¬ÄÀ¤ß¡¢ÃÓ¤ÎÄì¤Î¥¤¥â¥ê¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆÍè¤Æ½®¤Ë¿¨¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¡¢¸ÇÂÃ(¤«¤¿¤º)¤òÆÝ(¤Î)¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¢£¥»¥Ä¤Ï18ºÐ¤Î¤È¤¡¢28ºÐ¤ÎÌ»ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë
¤½¤ì¤Ï¡¢¤â¤·¥¤¥â¥ê¤¬¼«Ê¬¤Î½®¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¿À¼Ò¤Î±ï·ë¤Ó¤Î¿À¡¹¤¬ÎÉ±ï¤òÀÁ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¡¢¿®¤º¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥»¥Ä¤ÎÆó¿Í¤ÎÍ§Ã£¤Î½®¤Ï¡¢Î¾Êý¤È¤â¤¹¤°¤Ë¡¢Éâ¤«¤Ù¤¿´ß¤«¤é¤´¤¯¶á¤¤¤È¤³¤í¤ËÄÀ¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢¥»¥Ä¤Î½®¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÀ¤Þ¤º¡¢Éâ¤«¤Ù¤¿´ß¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¡¢ÃÓ¤Î¤º¤Ã¤ÈÃ¼¤ÎÊý¤ØÎ®¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÀ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤Î2¿Í¤ÎÍ§Ã£¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤â¶á½ê¤ÎÀÄÇ¯¤È·ë¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¹¤°ÎÙ¤Î²È¤Ë²Ç¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¥»¥Ä¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢·ë¶É¡¢¤Ï¤ë¤«¤«¤Ê¤¿¤Î°Û¹ñ¤«¤éÍè¤ëÃËÀ¤È·ë¤Ð¤ì¤ë½ÉÌ¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢±ï·ë¤Ó¤Î¿À¡¹¤Î¼è¤ê·×¤é¤¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é°ìÄ¾Àþ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥»¥Ä¤¬18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢°øÈ¨(¤¤¤Ê¤Ð)¡ÊÄ»¼è¸©ÅìÉô¡Ë¤ÎÉÏµç»ÎÂ²¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ²È¤È°ð³À²È¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢28ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°ÅÄ²È¤Î¼¡ÃË¤Î°ÙÆó(¤¿¤á¤¸)¤ò¡¢°ð³À²È¤ÎÌ»ÍÜ»Ò¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ºÇ½é¤ÎÉ×¤È¤Ï¡ÖÊª¸ì¹¥¤¡×¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤¬¡Ä
¹¬Ê¡¤Î½÷¿À¤¬¥»¥Ä¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£°ÙÆó¤âÊª¸ì¹¥¤¤Ç¶á¾¾¡Ê¶á¾¾Ìçº¸±ÒÌç¡Ë¤Î¾ôÎÜÍþÊª¤ò°¦ÆÉ¤·¡¢¥»¥Ä¤â´«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¹¾¸Í»þÂåºÇÂç¤Îµº¶Êºî²È¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ß¤â¤·¤¿¤·¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤·¤¿Ï»¸¹¤Î·î¶×(¤²¤Ã¤¤ó)¤ÎÃÆ¤Êý¤ò½¬¤¤½Ð¤·¤â¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î°ð³À¡¦Á°ÅÄÎ¾²È¤Î±ïÁÈ¤Ï¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¥»¥Ä¤ËÉÏµç¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò»Ä¹ó¤Ë¶µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥»¥Ä¤Ï¡¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÈá»´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±¿Ì¿¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°Ì´¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢È¬½Å³À¿À¼Ò¤Î±ï·ë¤Ó¤Î¿À¡¹¤¬Èà½÷¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¿¿¤Î·ëº§¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉð²È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢Éã¤Î²ÈÏ½¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Ä¹ÃË¤À¤±¤¬¡¢ºÊ¤ò¤á¤È¤ê»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÆÄ¤òÁêÂ³¤¹¤ëÃË»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤»ø¤Î²È¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ò¹¬±¿¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤âÆ»Íý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¼Ú¶â¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤¿É×¤ÏÂÑ¤¨¤¤ì¤ºÆ¨Áö
¤½¤Î¸å¡¢»þÂå¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ì»ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿°ð³À²È¤Ç¤Ï¡¢¸·³Ê¤µ¤Èµ¤°Ì¤ò¼Î¤ÆÆÀ¤Ê¤¤¡Ê¥»¥Ä¤ÎÍÜÁÄÉã¤Î¡ËÏ·Ëü±¦±ÒÌç¤¬¡¢Ì»¤ò²ÈÉ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤ª¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¡¢Ì»¤Î°ÙÆó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÍÜÉã¤Î¶â½½Ïº¤Ï²È·×¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤é°Ù¤¹¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²Á´Éô¤¬¼«Ê¬¤òÍê¤ê¤ËÊë¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¸È¤Î¥È¥ß¤ÏË¥¤¤Êª¤Ç¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¤Î¶â¤Ï²Ô¤¤¤À¤·¡¢¥»¥Ä¤Ï²È¤Ç¤Îµ¡¿¥¤Ë¿ÍÊÂ³°¤ì¤¿Àº¤ò½Ð¤·¡¢Ìë¤Î¾²¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢°ìÈ¿¤ò¿¥¤ê¾å¤²¤º¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ð³À²È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤ÎÉéºÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ÄÊ§¤¤½ª¤¨¤ë¤«¤µ¤¨¸«ÄÌ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¥»¥Ä¤ÎÀ¸²È¤Î¾®Àô²È¤¬¡¢»´Øë(¤µ¤ó¤¿¤ó)¤¿¤ëÎíÍî¤ËÉÎ(¤Ò¤ó)¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢°ð³À²È¤ÎÌ»ÍÜ»Ò¤Î°ÙÆó¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉÏµç¤Ë¤â¤Ï¤äÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º¡¢1Ç¯¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ÐËÛ¤·¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤Ïº£¤ä¡¢¤¤¤«¤ó¤È¤â¤·¤¬¤¿¤¤°¥¤ì¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤ä¤¬¤Æ°ÙÆó¤¬Âçºå¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿»þ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Î¹Èñ¤ò¶ìÌÌ¤·¤ÆÂçºå¤Þ¤Ç½Ð¸þ¤¡¢Èà¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀÚ¤ËÍê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÄÉ¤¤¤«¤±¤¿É×¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¿ÈÅê¤²¤·¤è¤¦¤È¡Ä
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉ¬»à¤Îº©´ê¤âÎä¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÂà¤±¤é¤ì¤¿¡£°ÙÆó¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¶¶¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¥»¥Ä¤Ï¡¢¤Ò¤È»×¤¤¤ËÀî¤Ø¿È¤òÅê¤¸¤è¤¦¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Õ¤È¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤æ¤¯²ÈÂ²°ì¿Í°ì¿Í¤Î´é¤¬¡¢Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤È¤¤¤¦À¸³è¤Î»Ù¤¨¤ò¼º¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£¥»¥Ä¤Ï·ø¤¯¿´¤ò·è¤á¤Æ¾¾¹¾¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï·¤¤¤æ¤¯¤Ð¤«¤ê¤Î¿Æ¤¿¤Á¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢É¬»à¤ËÆ¯¤¤â¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¤·¤¿¡£
´Ö¤â¤Ê¤¯¥»¥Ä¤Ï¡¢¸ÍÀÒ¾å¡¢°ÙÆó¤ÈÎ¥º§¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¾®Àô²È¤ËÉüÀÒ¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò¡¢¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥»¥Ä¤¬Ëþ22ºÐ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890¡Ë¤Î1·î¡Ê13Æü¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÌò½ê¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤Î4·î¤Ë»ÔÀ©¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥»¥Ä¤ÏÎ¥º§¸å¤ËÀ¸²È¤Î¾®Àô²È¤ËÉüÀÒ¤·¤¿¤¬¡Ä
¥»¥Ä¤Î¾®Àô²È¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇË¡Î§¾å¤Ç¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î¾®Àô²È¤ÏÌ¾²È¤ÎÌ¾À×(¤ß¤ç¤¦¤»¤)¤òÃÇ¤Ä¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ÎËöÄï¤ÎÀéÂåÇ·½õ¤¬¡¢ÈþÊÝ´Ø(¤ß¤Û¤Î¤»¤)¤ÎËÌ±º¤Ë¶á¤¤ÊÒ¹¾Â¼(¤«¤¿¤¨¤à¤é)¤Î´ä¸«²È¤ËÍÜ»Ì»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥Ä¤Î¼¡·»¡¦Ä¹·»¡¦Éã¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ¼º¤Ã¤¿¸å¤Î¾®Àô²È¤Ë¤Ï¡¢Äï¤ÎÆ£»°Ïº¤È»Ð¤Î¥¹¥¨¤¬»Ä¤ë¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤È¤â¥»¥Ä¤¬Àä¸ò¤»¤º¤Ë¤Ï¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂÀ¸³è¤Ï»´Øë¤¿¤ëÍÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥»¥Ä¤Ï¡¢ÍÜÉãÊì¤ÈÍÜÁÄÉã¤ÎÉÞÍÜ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¼ÂÊì¤ÎÌ¿¤ò·Ò¤°¤È¤¤¤¦²Ù¤ò¤âÇØÉé¤¦¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¡Ë°ìÍº¤Ï¡¢¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡Ù¡Ê1950Ç¯4·î25Æü¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÉã¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ò¸ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥»¥Ä¤âÍÜ²È¤òµî¤Ã¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¡¢¤Þ¤¿µ¡¿¥(¤Ï¤¿¤ª¤ê)¤ÇºÙ¡¹Êë¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âº¬µò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Î6·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ÙÆó¤È¤ÎÎ¥º§ÆÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢¡Ö±¦ÆÏ½Ð¼õÍý¤ÈÆ±»þ¤Ë¥»¥Ä¤Ï°ð³À²È¤òµî¤ê¡¢¾®Àô²È¤ËÉüµ¢¤·¤¿»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÂÀ»úÉ®¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¡¢ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ø»³±¢¿·Ê¹¡Ù¤Ï¡¢¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤¬ËÌËÙÄ®¤ËÅ¾µï¤·¤¿ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë6·î²¼½Ü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤ò¡Ö°ð³ÀË¿¤ÎÍÜ½÷¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î11·î¤Ë2¿Í¤¬·§ËÜ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢°ð³À²È¤ÎÍÜÉãÊì¤¿¤Á¤òÆ±µï¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø»³±¢¿·Ê¹¡Ù¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾®ÀôÊý¤ÏÄÉ¡¹ÂÇ¤Ä¤Ö¤ì¤ÆÊì¿Æ¤Ï¸ð¿©¤ÈËø(¤Þ¤Ç)¤Ë»ê¤ê¤·¡×¤³¤È¤ä¡¢¥»¥Ä¤¬¡Ö»ê¤Ä¤Æ¹§¿´¤Ë¤ÆÍÜÉãÊý¤ÏÌÞÏÀ(¤â¤Á¤í¤ó)¼ÂÊì¤Ø¤â¸Ê¤ì¤ÎÍß¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ò¤½¤¤¤ÇÍ¿¤Õ¤ë¡×¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¦Á°¤Î¥»¥Ä¤Ï¡¢¼ÂÀ¸³è¾å¡¢¾®Àô²ÈÉüÀÒ¤ÎÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÍÜÉãÊì¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤è¤¦¤¸¡Ë
Îò»Ë²È
1940Ç¯¿·³ã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ãÂç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¤Ç»Ë³Ø¤òÀì¹¶¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎM.A.³Ø°Ì¡Ê½¤»Î¹æ1974¡Ë¡¢M.Ed.³Ø°Ì¡Ê1978¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£°ì»þ´ü²ñ¼Ò°÷¡¢Á°¸å¤·¤Æ¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¡ÊÀ¤³¦»ËÃ´Åö¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¢1988Ç¯¡Ë¡¢¤½¤Î²þÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØA Walk in Kumamoto¡§The Life & Times ofSetsu Koizumi, Lafcadio Hearn¡Çs Japanese Wife¡Ù¡ÊGlobal Books, 1997¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¬ÅìÊý¸«Ê¹Ï¿¡½¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤«¤éÀ¾°Â¤Þ¤Ç¤Î177Æü¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
¡ÊÎò»Ë²È Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ë