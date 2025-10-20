PTAの加入者数が激減している。教育ジャーナリストの朝比奈なをさんは「非入会者が増えたのは、学校との距離を遠くしたいと考える保護者が多くなったからではないか。PTAが設立された経緯や目的を鑑みるに、この約70年間で学校と保護者の関係は大きく変化した」という――。

※本稿は、朝比奈なを『なぜ教員の質が低下しているのか』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。

■保護者の6割が「PTA離れ」という現実

文部科学省が全国の小学6年生と中学3年生に行う全国学力・学習状況調査がある。この中では学力と家庭状況他との関係を分析するために子どもの生活習慣等を尋ねる調査も行われている。

そして、2013年、2017年には保護者の教育に関する考え方等に関する調査も行っており、2021年の調査でも同様の調査が行われた。

質問は子どもの就寝時間、ゲームを行う時間、子ども部屋の有無、保護者の学歴等々非常に多岐にわたっている。回答の詳細は同省の発表にゆだねることとして、ここでは保護者の学校行事やPTA活動との関わり方の項目に注目したい。

図表1は、保護者が授業参観、運動会や音楽会等の学校行事、PTA活動の役員や委員になることへの参加に関する質問に回答した割合を示したものである。

これを見ると、小学校での授業参観や学校行事の参加率に比べて中学校では下がるものの、「いつも参加」「時々参加」の割合を合わせると、授業参観や学校行事には小学校でも中学校でも半数以上の保護者には参加の意思があることがわかる。

一方、PTA活動の役員や委員にならない割合は「あまりしない」「全くしない」の回答割合の合計で、小学校で約52％、中学校で約65％と高くなっている。

■実はGHQの要請ではじまった

PTAとはParent-Teacher Associationの略語であり、英語が示すように各学校で組織された保護者と教職員による社会教育関係団体と位置づけられている。

アメリカで1897年、2人の女性が自主的に開催した「全米母親議会」が端緒であり、その会には母親だけでなく父親、教員他も集まったので「全米保護者教師議会」と名を変え、後の「全米PTA団体」となったと言われている。

日本では1946年、GHQの要請によりアメリカから派遣された教育使節団の報告書、及び1947年の極東委員会の日本の教育制度改革に関する指令の内容を受けて、GHQが全国の学校へのPTA設置を推進しようとした。

当時の文部省は実際に設置するための手引書を作成し、これが全国の都道府県知事に通達され、全国でPTAの結成が進められる。

地域によっては戦前から存在した後援会等も合流させながら、教育の民主化のために文部省は全国組織の結成を急いだが、その後の政治状況が早期結成を実現させず、結局全国組織ができたのは1952年、東京で「日本父母と先生の会全国協議会結成大会」が開催されたことによると研究者は考察している。

その後、各学校のPTAの上部団体として市町村単位、都道府県単位でのPTA連合会、学校段階ごとのPTA連合会が作られ、それらの全国組織として一般社団法人全国PTA連絡協議会も設けられている。

■加入は義務ではなく任意なのに

結成当時の目的は、保護者と教員が学びあって教養を高め、その成果を学校や家庭、地域に還元すること、そして両者が協力して児童・生徒の健全な育成に寄与することであった。

同時に、PTAを民主的に運営し、保護者に民主主義の練習をしてもらうという目的もあったと言われている。本来は会費の徴収や寄付金を募ることは想定されていなかったが、学習環境の整備のために会費徴収が行われるようになる。

PTAの結成や加入を義務付ける法律の規定は現在まで存在しない。そのため、ある保護者が入会しないことを理由に、その子どもを行事に参加させない等の差別を行うことは、社会的には非難されても、私的団体であるため会員と非会員を区別することは可能であるという。

だが、日本では子どもが学校に入学した際に、保護者がその学校のPTAに入会することは当たり前と捉えられていた。そもそも、加入が任意の団体ということが広く知られるようになったのは最近のことでもある。

しかし、発足から時が経つにつれ、PTA設立の目的は保護者にも教職員にも認識されなくなり、保護者は必ず入会して会費を払い、その積立金でPTA主催の文化行事を行ったり、学校行事の際の費用援助を行ったりするものと役割が変わってきた。

さらに、1990年代以降、共稼ぎ世帯が増加して保護者に時間的余裕がなくなってくると、PTAの活動は保護者にとって重荷と思われるようになり、どの学校でも毎年のPTA役員の選出に非常に苦しむことになる。

■罰ゲームと化した役員決め

多くの学校は保護者の参加率の高い入学式後に、その年の役員を選出するが、これは保護者にとっても教員にとっても辛い時間となる。

保護者はそれぞれ、仕事や育児、介護など役員になれない理由を語り、前年度役員は決めかねて同席する教員に救いを求めてくるからだ。そこには、教職員と保護者がともに民主的な学校教育を作っていこうという姿勢はほとんど見られない。

これは筆者自身も苦しんだ場面であり、今でも各地の学校で同様の場面が繰り広げられているが、一方で2010年代から、少し異なる局面も生じている。それは、PTAに入会しない保護者が出現していることである。

2014年の、いわゆる「熊本PTA裁判」がその先鞭(せんべん)となる出来事と言われているが、この裁判は熊本市のある市立小学校の保護者が、本人の同意書や契約書なしに強制的に加入させられ、退会しようとしても退会届が受理されないとしてPTAを訴え、会費返還等の損害賠償を求めたものである。

これを受けて、2016年には熊本地方裁判所は原告の訴えを棄却したが、原告が控訴し、2017年に福岡高等裁判所で和解が成立した。

■PTAに代わりはいるのか

和解では、PTAが入退会自由な任意団体であることを将来にわたって保護者に十分に周知すること、保護者がそうと知らないまま入会させられたり退会を不当に妨げられたりしないようにPTA側が努めることが和解条項として付けられている。

朝比奈なを『なぜ教員の質が低下しているのか』（朝日新聞出版）

同時期には、PTA非会員の子どもに卒業式でPTAから記念品として渡されるコサージュが渡されなかったことに対する裁判も起こされた。加えて、PTA会計担当者やPTA連合会による会費積立金の不正使用等も度々発覚し、一般会員の役員への不信感を増す原因ともなっている。

これらのことから保護者の加入率は低下し、近年では教員の非加入や退会の事例も出ている。各PTAは運営の健全化や保護者の現状に合った活動を模索しているが、保護者のPTAへの消極的な思いを変えることはできていない。

2024年9月21日の、NHKの報道によれば、全国のPTA団体が約60加盟する日本PTA全国協議会の会員数は2023年度で約716万人と、5年前に比べて約1割となる約91万人の減少となったという。さらに、各地のPTA団体のこの協議会からの脱退も相次いでいる。

PTAが従来担っていた学校行事での警備等の役割や登下校の見守り等の仕事はどうするのだろうか。地域住民のボランティアに頼りたくても地域コミュニティが機能していない地域も多いので、外部企業への委託になると推測される。その費用や、仕事に関わって知られていく個人情報等の問題はどうするのか等、次々と疑問が生じる。

もちろん、これまでのPTA活動自体、会費の使用目的も含め不透明な部分も多く、それぞれの活動の必要性も精査されず、一般会員にとって疑問に思われる部分も多かったのは事実である。

しかし、不透明さ等を変えるのではなく、入会しない選択をする保護者が増えるのは、学校と共に子どもの育成を図る姿勢がない、つまり、学校との距離を遠くする保護者が多くなったことの証左ではないだろうか。

朝比奈 なを（あさひな・なを）

教育ジャーナリスト

筑波大学大学院教育研究科修了。教育学修士。公立高校の地歴・公民科教諭として約20年間勤務し、教科指導、進路指導、高大接続を研究テーマとする。早期退職後、大学非常勤講師、公立教育センターでの教育相談、高校生・保護者対象の講演等幅広い教育活動に従事。おもな著書に『置き去りにされた高校生たち』（学事出版）、『ルポ 教育困難校』『教員という仕事』『進路格差 ＜つまずく生徒＞の困難と支援に向き合う』（すべて朝日新書）などがある。

（教育ジャーナリスト 朝比奈 なを）