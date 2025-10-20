「顔と腹筋のギャップ」松丸亮吾、バキバキの美腹筋披露に称賛の声！ 「イメージなさすぎてお茶吹いたww」
タレントの松丸亮吾さんは10月16日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋を披露しました。
【写真】松丸亮吾、水着姿でバキバキの美腹筋披露！
この投稿にコメントでは「シール笑笑腹筋といいなんかイメージなさすぎてお茶吹いたww」「かわいい顔と腹筋のギャップ」「腹筋すごい」「可愛い松丸くんが身体セクシーで頭バグる」「もうこれを機に写真集発売して欲しいです」「めっちゃいい身体です！」「見事な細マッチョなったねー！」との声が寄せられています。
ファンからは「やばい 最高すぎます もっと筋肉見たいです」「腹筋スゴすぎーー」「えっ！！ すごい！ 努力の賜物ですね」「筋肉めちゃ綺麗です！！！」と称賛の声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
【写真】松丸亮吾、水着姿でバキバキの美腹筋披露！
「見事な細マッチョなったねー！」松丸さんは「#沖縄 で #リドラ の #YouTube 撮影中〜〜！！ YouTubeのBAN対策で乳首にシール貼ってる！ 笑」とつづり、1枚の写真を載せています。沖縄の海で撮影した写真で、鍛え上げられたバキバキの腹筋を披露しました。
この投稿にコメントでは「シール笑笑腹筋といいなんかイメージなさすぎてお茶吹いたww」「かわいい顔と腹筋のギャップ」「腹筋すごい」「可愛い松丸くんが身体セクシーで頭バグる」「もうこれを機に写真集発売して欲しいです」「めっちゃいい身体です！」「見事な細マッチョなったねー！」との声が寄せられています。
「もっと筋肉見たいです」9月16日の投稿では、トレーニングに励んでいることを報告し、「かなり成果出てきてるかも…！？」とつづっていた松丸さん。9月時点でも腹筋はバキバキでしたが、今回の写真では、全体的にさらに締まった印象です。
ファンからは「やばい 最高すぎます もっと筋肉見たいです」「腹筋スゴすぎーー」「えっ！！ すごい！ 努力の賜物ですね」「筋肉めちゃ綺麗です！！！」と称賛の声が寄せられました。(文:福島 ゆき)