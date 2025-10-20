「ほんとに人間？」IVE・レイ、“まるで絵画”のような幻想的ビジュアルでファンを虜に！【PHOTO】

IVEのレイが、幻想的な美しさを披露した。

【写真】「伝説だ」レイ、意外な“ボリューム感”

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真のレイは、白のワンピースを身にまとい、花畑の中で撮影に臨んでいる。大きな花束を抱えたり、微笑んだりと、ナチュラルで優しい雰囲気を漂わせながらも、どこか幻想的なムードを演出。光に包まれた姿はまるで絵画のようで、見る者を惹きつけた。

この投稿を見たファンからは「きゃわきゃわ」「ほんとに人間ですか？」「綺麗なお花がよく似合う」「妖精みたい」「天使降臨」といったコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」を開催する予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。