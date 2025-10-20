【ばけばけ 第17話あらすじ】トキ、銀二郎を探しに東京へ 錦織友一（吉沢亮）と出会う
【モデルプレス＝2025/10/20】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第17話が、10月21日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
出奔した銀二郎（寛一郎）を探し、東京を訪れたトキ（高石あかり）。銀二郎が住む下宿でトキは、松江随一の秀才・錦織友一（吉沢亮）と出会う。さらに銀二郎と一緒に住んでいるという松江出身の帝大生・根岸（北野秀気）と若宮（田中亨）も合流し、トキは錦織たちと銀二郎の帰りを待つ。
一方、松江では司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）がトキがこのまま帰ってこないのではと不安を感じていた。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第17話／10月21日（火）放送
