４年ぶり１１度目の春高（全日本高校選手権・２０２６年１月５日〜東京体育館）へ。札幌大谷女子バレー部が貴重な体験をした。１９日、北海道で合宿中の中国・江蘇省女子ジュニアチームと交流を兼ね、自校体育館で練習試合を行った。

１７歳で中国代表でセッターを務めるジャン・ズシャンの他、１９０センチ台が６人いる相手と４セット対戦。第１セットは２２―２５と競り合ったが結果は０―４。竹原優里奈主将（３年）は「ブロックが北海道にないくらい高かった。サーブも強くて、そこからの切り返しなどいい経験になった」と初の海外勢との対戦に、収穫を得た。

１１月４日から全日本高校選手権の道代表決定戦が札幌で始まる。今年の全国高校総体の８強入りに続き、全国での躍進へ、竹原主将は「春高に出たことがないので。絶対、優勝します」と刺激を胸に誓った。

〇…江蘇省ジュニアチームに、道産子の印東玄弥氏（５４）がコーチとして帯同した。江別市で生まれ、恵庭南高から日体大に進み、卒業後に指導者となった。Ｖリーグの男女で監督を務めた他、米国やノルウェーでも代表チームなどを指導。２３年に中国スーパーリーグに所属する江蘇省トップチームのコーチに就き、強豪に押し上げた。４か国語を操り「どこに行っても困らない感じなので。必要とされる場所でチャレンジしている」と世界を股にかけ、活動している。