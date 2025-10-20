ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、愛犬のデコピンがハロウィーン用のオレンジ色のカボチャとともに収まった写真を公開した。

ドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズを２勝無敗、フィリーズとの地区シリーズを３勝１敗、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズを４勝無敗で突破。３勝無敗で迎えた１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦、本拠地・ブルワーズ戦で大谷は投げては７回途中無失点１０奪三振、打っては先制の初回先頭弾など３本塁打を放つ大暴れで、シリーズＭＶＰに輝き、２年連続のワールドシリーズ進出が決まった。

ワールドシリーズは２４日（同２５日）に第１戦が行われるため、ドジャースは６日間試合なし。大谷は第４戦終了後に「休みを挟めるのはすごくいいことだと思います。（ＰＳは）１試合の重みが違うと思うので、みんな疲労がたまっているんじゃないかなとは思いますし、その中でゲームがない中でいかに実戦の感覚を養っていくかは課題だと思うので、そこが難しいのかなと思います」と話していた。

対戦相手はブルージェイズかマリナーズ。ア・リーグ優勝決定シリーズを戦う両チームは第５戦終了時点でマリナーズが３勝２敗で王手をかけており、この日第６戦が行われる。