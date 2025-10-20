¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¼ã¸ñÅê¼ê¤Ë¼ê±þ¤¨¡¡ÄÔ£¶²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¡¢²¬ËÜ¡¢ÂìÅÄ¡ÖÀèÈ¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹»ë»¡ºÇ½ªÆü
¡¡¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¢À¾Éð£³¡Ý£´¹Åç¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Å·Ê¡µå¾ì¡Ë
¡¡¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢£±£¶Æü¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Î»ë»¡¤ò½ª¤¨¤¿¡£º£½©¤«¤éÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÄÔÂç²íÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤È²¬ËÜ½ÙÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ä¡¢ÂìÅÄ°ì´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤é¼ã¼êÀèÈ¯¿Ø¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¡££±£±·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×°Ê¹ß¤â¡¢Íèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶¥Áè¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½©À²¤ì¤ÎµÜºê¤Ç³Î¤«¤Ê¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¡££´»î¹ç¤Î»ë»¡¤ò½ª¤¨¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÀèÈ¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÍèÇ¯¡¢¡ÊÀèÈ¯¡Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¹â¤¤°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼ã¼êÀèÈ¯¿Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡»ë»¡ºÇ½ªÆü¤Ï¡¢º£½©¤«¤éÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÄÔ¤¬ÎÏÅê¡£¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£¶²ó£±¡¿£³¤òÅê¤²¡¢£µ°ÂÂÇ£·Ã¥»°¿¶£²¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¤ÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤È¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹âÉ¾²Á¤Î»Ø´ø´±¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£½©¤Ï¼ã¼êÀèÈ¯¿Ø¤ÎÂæÆ¬¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£´Æü¡¦£É£Ð£Â£ÌÁªÈ´Àï¤Ç¤Ï¡¢²¬ËÜ¤¬£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç²÷Åê¡££±£°£°µåÌ¤Ëþ¤Ç´°Éõ¤¹¤ë¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤òÃ£À®¤·¤¿¡££±£¸Æü¡¦ÃæÆüÀï¤Ç¤ÏÂìÅÄ¤¬Ìó£²¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¤Ç¡¢£µ²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é£µ¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ò´Þ¤à£¸Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº´Æ£Ìø¡¢ÀÆÆ£¤é¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè¤Ï°ìÁØ·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÔ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç²Ð¤¬¤Ä¤¯¡£¤â¤¦°ìÃÊ³¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍèÇ¯¡¢£±·³¤Ç¼«Ê¬¤Î¾ì½ê¤ò¤Ä¤«¤à¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿·°æ´ÆÆÄ¡£ßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤Ê¶¥Áè¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£