アニエスベーの新作フレグランス♡「le Parfum」と「l’Eau」で香る私らしさ

アニエスベーから、待望の新作フレグランス「le Parfum（ル パルファン）」と「l’Eau（ロー）」が登場します。デザイナーのアニエス・トゥルブレが自らの庭の記憶を香りに閉じ込め、繊細で上質な香りの世界を描きました。フランス製ならではの洗練と、心に寄り添う優しさを兼ね備えた2つの香り。まるでお気に入りの服をまとうように、自分らしい香りを楽しんでみませんか？

アニエスベーが紡ぐ「香りの記憶」

2025年10月16日(木)、アニエスベーが2種の新作フレグランスを発売します。

デザイナー自身が愛する庭をモチーフに、調香師アイザック・シンクレアと共に創り上げた香りは、素材と光、そして記憶が交差する詩のような世界。

ボトルデザインは、アニエスが惹かれるヴェルサイユ宮殿の柱を思わせる幾何学的なフォルム。内側には彼女が撮影したマグノリアとライラックの写真が隠れています。

控えめでエレガントな世界観が、ブランドの哲学をそのまま体現しています。

2つの香りが語る“自分らしさ”

le Parfum（ル パルファン）



100ml 価格：17,600円／40ml 価格：8,470円

フローラル ウッディ ムスクの香り。グリーンティーとレモン、ピンクペッパーが織りなす爽やかなトップノートから始まり、シリンガやチュベローズの柔らかい花々が広がります。

サフランやムスクが深みを与え、優しさとロックのスピリットが調和します。

l’Eau（ロー）



100ml 価格：15,400円／40ml 価格：7,590円

フローラル グリーン ムスクの香り。みずみずしい梨とスイートピー、ネロリのトップから始まり、シリンガやピオニー、マグノリアが花々の重なりを奏でます。

最後はムスクとブロンドシダーが、素肌のように穏やかな余韻を残します。

どちらの香りにも共通して登場する“シリンガ（バイカウツギ）”は、香りを抽出できない“無言の花”。その儚い香りを、調香師が見事に再現しています。

香りをまとう喜びをあなたに♡

アニエスベーの新作フレグランスは、“自分らしくある自由”を香りで表現した2つの作品。装いの仕上げとしてまとうだけでなく、日常をそっと彩るパートナーのような存在です。

発売を記念して、LINE友だち追加＆ID連携でミニボトルがもらえるキャンペーンも実施中（10月16日～11月18日）。心に残る香りとともに、あなただけのストーリーを始めてみませんか？♪