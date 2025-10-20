高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第４週「フタリ、クラス、シマスカ？」の第17回が10月21日に放送予定です。

【写真】吉沢亮演じる松江随一の秀才・錦織友一

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月21日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

出奔した銀二郎（寛一郎さん）を探し、東京を訪れたトキ。

銀二郎が住む下宿でトキは、松江随一の秀才・錦織友一（吉沢亮さん）と出会う。

さらに銀二郎と一緒に住んでいるという松江出身の帝大生・根岸（北野秀気さん）と若宮（田中亨さん）も合流し、トキは錦織たちと銀二郎の帰りを待つ。

一方、松江では司之介（岡部たかしさん）、フミ（池脇千鶴さん）、勘右衛門（小日向文世さん）がトキがこのまま帰ってこないのではと不安を感じていた。