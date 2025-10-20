木村カエラ、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』主題歌「君の傘」10月29日配信リリース決定！
木村カエラが、10月31日(金)全国ロードショー 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の主題歌「君の傘」を10月29日に配信限定リリースすることが決定。合わせて、新ビジュアルも公開された。
今作はプロデューサーに蔦谷好位置を迎え制作。小さなコンプレックスや不安を抱えていても、全ての自分を受け入れてくれる仲間がいれば一歩ずつ前に進め、どんな気持ちも乗り越えられるーそんな思いを込めた楽曲となっている。合わせて、モノクロの世界でポップなカエラが魅せる新ビジュアルも公開された。
木村カエラのカラフルでポップな世界が映画のラストを彩る。是非お楽しみに。●楽曲情報
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』主題歌
「君の傘」
作詞:木村カエラ
作曲:蔦谷好位置
編曲:蔦谷好位置・長橋健一・永澤和真
プロデュース:蔦谷好位置
10月29日配信リリース
配信リンクはこちら
https://jvcmusic.lnk.to/kimurakaela_kiminokasa
●作品情報
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』
10月31日(金)全国ロードショー
【クレジット】
ナレーション：井ノ原快彦 本上まなみ
主題歌：木村カエラ「君の傘」（ELA／Victor Entertainment）
原作：サンエックス
監督：イワタナオミ
脚本：角田貴志（ヨーロッパ企画）
美術監督：日野香諸里
アニメーション制作：ファンワークス
配給：アスミック・エース
©2025 日本すみっコぐらし協会映画部
関連リンク
映画すみっコぐらし公式サイト
https://sumikkogurashi-movie.com/
木村カエラ オフィシャルサイト
http://kaela-web.com/