日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2980（+46.5　+1.59%）
ホンダ　1547（+29.5　+1.94%）
三菱ＵＦＪ　2259（+26.5　+1.19%）
みずほＦＧ　4692（+123　+2.69%）
三井住友ＦＧ　3951（+51　+1.31%）
東京海上　6076（+101　+1.69%）
ＮＴＴ　159（+0.7　+0.44%）
ＫＤＤＩ　2372（+4　+0.17%）
ソフトバンク　216（+0.5　+0.23%）
伊藤忠　8458（+105　+1.26%）
三菱商　3600（+31　+0.87%）
三井物　3716（+65　+1.78%）
武田　4230（+39　+0.93%）
第一三共　4052（+56　+1.40%）
信越化　4971（+74　+1.51%）
日立　4575（+85　+1.89%）
ソニーＧ　4353（+53　+1.23%）
三菱電　3898（+56　+1.46%）
ダイキン　17939（+109　+0.61%）
三菱重　4361（+71　+1.66%）
村田製　2853（+36　+1.28%）
東エレク　30652（+572　+1.90%）
ＨＯＹＡ　22381（+241　+1.09%）
ＪＴ　5028（+21　+0.42%）
セブン＆アイ　2000（+9　+0.45%）
ファストリ　52448（+868　+1.68%）
リクルート　7516（+100　+1.35%）
任天堂　12616（+146　+1.17%）
ソフトバンクＧ　23494（+464　+2.01%）
キーエンス（普通株）　59006（+226　+0.38%）