日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2980（+46.5 +1.59%）
ホンダ 1547（+29.5 +1.94%）
三菱ＵＦＪ 2259（+26.5 +1.19%）
みずほＦＧ 4692（+123 +2.69%）
三井住友ＦＧ 3951（+51 +1.31%）
東京海上 6076（+101 +1.69%）
ＮＴＴ 159（+0.7 +0.44%）
ＫＤＤＩ 2372（+4 +0.17%）
ソフトバンク 216（+0.5 +0.23%）
伊藤忠 8458（+105 +1.26%）
三菱商 3600（+31 +0.87%）
三井物 3716（+65 +1.78%）
武田 4230（+39 +0.93%）
第一三共 4052（+56 +1.40%）
信越化 4971（+74 +1.51%）
日立 4575（+85 +1.89%）
ソニーＧ 4353（+53 +1.23%）
三菱電 3898（+56 +1.46%）
ダイキン 17939（+109 +0.61%）
三菱重 4361（+71 +1.66%）
村田製 2853（+36 +1.28%）
東エレク 30652（+572 +1.90%）
ＨＯＹＡ 22381（+241 +1.09%）
ＪＴ 5028（+21 +0.42%）
セブン＆アイ 2000（+9 +0.45%）
ファストリ 52448（+868 +1.68%）
リクルート 7516（+100 +1.35%）
任天堂 12616（+146 +1.17%）
ソフトバンクＧ 23494（+464 +2.01%）
キーエンス（普通株） 59006（+226 +0.38%）
