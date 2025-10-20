PHANTOM ULTIMATE

THT Japanは、フランスDevialetの、デザイの性の高いアクティブスピーカー「PHANTOM ULTIMATE(ファントムアルティメット)」の発売を開始した。価格は「Phantom Ultimate 108dB」が589,000円、「Phantom Ultimate 98dB」が279,000円。

Phantom Ultimate 108dBライトパール

Phantom Ultimate 98dBライトパール

パリ・オペラ座のロゴと、オペラ座ガルニエ宮の金箔の修復も手がけるアトリエ・ゴアールによる手作業で装飾された金箔のサイドプレートを備えた「Phantom Ultimate 108dB Opera de Paris」は699,000円。

Phantom Ultimate 108dB Opera de Paris

Devialetは高い技術力を持ち、研究開発期間10年以上、独自の特許技術200件以上、航空力学、自動車、音響、機械工学の専門家100名以上が在籍。代表的な技術として、ADH(Analog Digital Hybrid)があり、洗練されたアナログ増幅と、デジタル増幅のパワーとコンパクトさを組み合わせて、クリアなサウンドを実現している。

新モデルのPhantom Ultimateでは、最新世代のADHアンプを搭載。周波数帯域も改善した。

Phantom Ultimate 108dBのユニット構成は、新世代のアルミニウム製ツイータードーム×1、新世代のアルミニウム製ミディアムドーム×1、新世代のABSウーファードーム×1を搭載。外形寸法は246×342×255mm(幅×奥行き×高さ)で、11.1kg。

Phantom Ultimate 98dBは、アルミニウム製フルレンジドーム×1、アルミニウム製ウーファードーム×2を搭載する。157×219×168mm(幅×奥行き×高さ)で4.3Kg。

Phantom Ultimate 108dBは、ディストーション、サチュレーション、バックグラウンドノイズのない最高の精度で音楽を再生するという。強化されたウーファー2基に加え、ミッドレンジとツイーターが、音の力強さ、精密さ、そして35kHzの高音域までの再現性を向上させた。

Phantomシリーズの象徴的な球形デザインは維持しつつ、ウーファーの改良により、「力強さの中にこの上なく洗練された質感を生み出し、シンプルになったステッチラインと再設計されたグリルが表現力を高めている」という。

また、4つのセンサーとステータスLEDを備えたタッチインターフェースにより、より直感的な操作が可能になった。

「NXP iMX8 processor」とDevialetの最新オペレーティングシステム「DOS3」を搭載し、音楽をスムーズに再生。AirPlay、Roon、Spotify Connect、UPnP、TIDAL Connectのほか、Androidユーザー向けのGoogle Castを追加。Bluetooth 5.3とWi-Fi 6も搭載し、接続性を向上させた。

6バンドのイコライザーも備え、3つの専用オーディオモードを用意。アーティストがこだわる音をそのまま届ける「音楽モード」、映画館のサウンドを自宅で楽しめる「シネマモード」、まるでリビングルームで録音したかのような音で各エピソードが楽しめる「ポッドキャストモード」を選択できる。

サブバス効果を制限するバスリデューサー、低レベルでの音響補正を向上させるラウドネス、オーディオダイナミクスをコントロールするAdaptive Volume Levelなども活用できる。

特別な仕上げのPhantom Ultimate 108 dB Opera de Parisは、パリのオペラ座ガルニエ宮の象徴的な金箔張りの内装にインスパイアされたもので、パリ・オペラ座のロゴと、オペラ座ガルニエ宮の金箔の修復も手がけるアトリエ・ゴアールによる手作業で装飾された金箔のサイドプレートを搭載。ゴールドのパネルを囲むホワイトのボディに美しくマットな深みをもたらすため、光沢を抑えて塗装されいる。

アクセサリーとして、スタンドの「Treepod Phantom Ultimate 108dB」(58,900円)、「Tree Phantom Ultimate 108dB」(68,900円)、ウォールマウントの「Gecko Phantom Ultimate 108dB」(48,900円)、「Tree Phantom Ultimate 98dB」(39,900円)なども用意する。

Treepod Phantom Ultimate 108dB

Tree Phantom Ultimate 108dB

Gecko Phantom Ultimate 108dB

Tree Phantom Ultimate 98dB