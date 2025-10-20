【本日の見通し】ややドル安円高傾向も、はっきりしない展開



ドル円は１５０円台後半推移。先週金曜日に１４９円３０銭台を付ける場面が見られるなど、一時ドル売りが広がったが、その後回復。米中関係の悪化を警戒する動きが、ドルの重石となっている。トランプ大統領などから楽観的な発言が出たことなどで、安値から反発の動きも、警戒感が継続している。



米連邦政府機関の一部閉鎖については、解決の流れが見えない。米景気への悪影響が懸念されるところで、ドル売り材料であるが、水面下での交渉は継続しており、いきなりのつなぎ予算合意発表→政府機関閉鎖解除となる可能性がある点には注意したい。



首相指名選挙は明日行われる予定で、高市自民党総裁が選出される可能性が高い。一時は高市新首相の下で積極財政路線が強まり、財政赤字が広がるとの警戒からの円売りが目立っていたが、こうした動きは落ち着いており、円売りの動きは限定的か。



ドル円はこれらの材料をにらみながら方向性を探る展開。流れはドル安円高の継続と見ているが、先週後半に１４９円台前半への下げが行き過ぎとの意識もあり、慎重な動きが見込まれる。



ユーロ円などクロス円も同様に、円高方向を警戒も、動きは落ち着いたものとなりそう。ユーロ円は１７６円台半ばにかけては売りが入るとみられ、１７５円台中心の推移を予想。ポンド円は２００円台からの反発が目立つが。この上２０３円００-５０銭は売りが出る水準か。



ユーロドルは１．１６台を中心とした推移を見込む。ポンドドルは１．３４割れでどこまで買いが出てくるかがポイント。



MINKABUPRESS 山岡

