東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値150.61　高値150.64　安値149.38

152.30　ハイブレイク
151.47　抵抗2
151.04　抵抗1
150.21　ピボット
149.78　支持1
148.95　支持2
148.52　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1655　高値1.1728　安値1.1651

1.1782　ハイブレイク
1.1755　抵抗2
1.1705　抵抗1
1.1678　ピボット
1.1628　支持1
1.1601　支持2
1.1551　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3427　高値1.3471　安値1.3391

1.3548　ハイブレイク
1.3510　抵抗2
1.3468　抵抗1
1.3430　ピボット
1.3388　支持1
1.3350　支持2
1.3308　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7933　高値0.7937　安値0.7873

0.8020　ハイブレイク
0.7978　抵抗2
0.7956　抵抗1
0.7914　ピボット
0.7892　支持1
0.7850　支持2
0.7828　ローブレイク