東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値150.61 高値150.64 安値149.38
152.30 ハイブレイク
151.47 抵抗2
151.04 抵抗1
150.21 ピボット
149.78 支持1
148.95 支持2
148.52 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1655 高値1.1728 安値1.1651
1.1782 ハイブレイク
1.1755 抵抗2
1.1705 抵抗1
1.1678 ピボット
1.1628 支持1
1.1601 支持2
1.1551 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3427 高値1.3471 安値1.3391
1.3548 ハイブレイク
1.3510 抵抗2
1.3468 抵抗1
1.3430 ピボット
1.3388 支持1
1.3350 支持2
1.3308 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7933 高値0.7937 安値0.7873
0.8020 ハイブレイク
0.7978 抵抗2
0.7956 抵抗1
0.7914 ピボット
0.7892 支持1
0.7850 支持2
0.7828 ローブレイク
