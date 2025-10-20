バレーボール・ＳＶリーグが２５日に開幕する。東レ静岡は東京ＧＢと、このはなアリーナで対戦する。今季、新主将として臨む藤中優斗（２９）がしずおか報知に、今季の目標など意気込みを語った。

阿部裕太監督がリーダーシップを評価し、主将に指名したのは昨季、愛知から加入したアウトサイドヒッターの藤中だった。小、中、高校、大学で主将を経験したが、社会人では初めて。「僕の色を出しつつ、若い選手が多いので、伸び伸びやれるような環境をつくりたい」と思いを口にした。

チームは昨季８位に終わり、上位６チームによるチャンピオンシップ進出ならず。今季の目標は明確だ。「まずは６位以内に入り、優勝争いに絡みたい」。巻き返しへの強い決意が込められていた。

昨季は高橋健太郎など複数の主力選手が退団。外国人２選手を獲得したが、コンディション不良による離脱もあり、状況的に万全ではなかった。ブロックには一定の手応えを感じたものの、サーブにディグ、決定力不足など「自分たちのバレーをやり切れなかった」と悔しさだけが残った。

今季は外国人助っ人も一新され、３選手を迎えた。チーフコーチには、エジプトやスロバキアなどの代表監督を務めたフラビオ・グリネッリ氏を迎えるなど、国際色豊かな布陣となった。藤中自身は昨年１２月に右膝手術を行い、まだ満足いくプレーはできていない。それでも「サーブをしっかり打って、引き出しを多くしたプレーを見せていきたい」と自らの勝負のシーズンと位置づけていた。

◆藤中 優斗（ふじなか・ゆうと）１９９６年４月２０日、山口県生まれ。２９歳。宇部商高から早大に進学。１年からレギュラー入りを果たした。ジェイテクトＳＴＩＮＧＳ愛知に入団。１年目の２０１９―２０シーズン、Ｖ１初優勝に貢献し、最優秀新人賞を受賞した。１８２センチ、７８キロ。兄・謙也は愛知、弟・颯志はサントリーでプレー。