ìÅÍß¤ÊÉÚ¼êËãÌ¯¡¡AKB¡È¥¯¥Ó¡É¡¢²¼ÀÑ¤ß¡¢·àÃÄ¤ÇÅÚÂæ¡Ä£±ÏÃ£±Ê¬¥É¥í¥É¥í·Ï¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤¬ÏÃÂê
¡ã¾ðÊóºÇÁ°Àþ¡§¥¨¥ó¥¿¥á¡¡¥Æ¥ì¥Ó¡ä
½÷Í¥ÉÚ¼êËãÌ¯¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFOD¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ÖÇØÆÁ¤Î´Û¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯Î®¹ÔÃæ¤Î¡È¥¿¥¤¥Ñ¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡¢1ÏÃ1Ê¬¤Ç¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Æ°¤¯½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÍ£°ì¤Þ¤È¤â¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤ÎOL¤ÎÁÐÍÕ¤ò±é¤¸¤ë¡£ìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤¬¼Â¤ê¡¢¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿µ×¡¹¤Î¼ç±éºîÉÊ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û
¡ú¡ÈÎáÏÂÈÇÅßÉ§¤µ¤ó¡É
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡È¥¿¥¤¥Ñ¡É¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡ÈÎáÏÂÈÇÅßÉ§¤µ¤ó¡É¤À¡£8·î¤ËFOD¥·¥ç¡¼¥È¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÉÚ¼ê±é¤¸¤ëOL¤ÎÁÐÍÕ¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ç¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯°å»Õ¤Î²ÆÉ§¡Êº´ÇìÂçÃÏ¡Ë¤¬µæ¶Ë¤Î¥Þ¥¶¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ä¥â¥é¥Ï¥é¡¢¤µ¤é¤ËÉÔÎÑ¤äÎ¬Ã¥°¦¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÈÅßÉ§¤µ¤ó¸½¾Ý¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢92Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿TBS¥É¥é¥Þ¡Ö¤º¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀÎ¤ÎÃë¥É¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»ä¤âÃë¥É¥é¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÎÑ¤È¤«¤ä¤Ð¤¤µÁÍý¤ÎÊì¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¥í¥É¥í¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÄÌ¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£1ÏÃ1Ê¬¤ÇÁ´70ÏÃ¤ÈÃ»¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¿Ê¤à¹½À®¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÌÜ¤òÎ¥¤¹¤ÈÆâÍÆ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö²È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÄÌ³ØÃæ¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë²¿¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¤È¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç¼ê·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ú½ÄÄ¹²èÌÌ¤Î¥É¥é¥Þ
½ÄÄ¹¤Î²èÌÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤áÉ½¾ð¤äÆ°ºî¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£1ÏÃ1Ê¬¤ÈÃ»¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤è¤ê¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅ¸³«¤¬Â®¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼µ¤Ì£¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç²£²èÌÌ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤«½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö½Ä·¿¥É¥é¥ÞÀìÌç¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤é¤ª¼Çµï¤â·ë¹½ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¡Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë»³¸ý¡ÊÎ¶ÂçÏ¯¡Ë´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØÌò¼ÔÂ¦¤Ï¤½¤³¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ª¼Çµï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ÀÉý¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÉÚ¼ê¼«¿È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î´üÂÔ¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ÄÇ½À¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´üÂÔ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö¥É¥í¥É¥í¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÏÃ¤¬Â³¤¯¡£¡Ø¤¢¤Î»þ¤Î¤¢¤Î¿Í¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Ê¡Ä¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤Î¿Í²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ù¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ú¼õ¤«¤ë¤È»×¤ï¤º
ÃÏÆ»¤Ë¡¢ìÅÍß¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£09Ç¯¤ËAKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢8´ü¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¤·¤«¤·¡Ö¡Ø²¿¤¬²¿¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼õ¤«¤ë¤È»×¤ï¤º¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤é¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤Ã¤¿´¶¤¸¡£ÀµÄ¾¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢²ÃÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤ÇÂ´¶È¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¥¯¥Ó¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤»·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡Ê·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹·è¿´¤ò¤·¡¢Ä¹¤¯ÃÏÆ»¤Ê²¼ÀÑ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ú¡È²¸»Õ¡É¤ØÄ¾ÃÌÈ½
²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ï¾®·à¾ì¤Ç·àÃÄ°÷¤È¤·¤Æ±é·à¤Î»Å»ö¤ËÎå¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢AKB48»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄê´üÅª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢5Ç¯¤Û¤É¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£11Ç¯¤Ë¤ÏÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸å±ç¤Î¡Ö¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀµÄ¾¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏÁ´Á³¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤í·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢·à¾ì¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤â·üÌ¿¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¾®·à¾ì»þÂå¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤ÇµÓËÜ²È¤Î¿¹²¬Íø¹Ô»á¤Î·àÃÄ¡ÖSTRAYDOG¡×¤Ë½êÂ°¡£¡ÖÅö»þ¤Î¿¹²¬¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÆÉ¤ß¤Î»þÅÀ¤ÇÂæËÜ¤ò¥Õ¥ë¤ÇÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ç¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤Þ¤Þ»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¶µ¤¨¤Ïº£¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ðËÜ¸½¾ì¤Ë¤ÏÂæËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ³Ð¤¨¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·àÃÄ¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤â¿¹²¬»á¤Î²£¤ò¿Ø¼è¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¹þ¤ß¡¢º£¤ËÀ¸¤¤ë¶¯¸Ç¤ÊÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡È²¸»Õ¡É¤Ø¤ÎÄ¾ÃÌÈ½¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¹²¬¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤¨¤ë¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ø°¦¤Î¤à¤¤À¤·¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¯¤Ê¤é±à¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î±à»Ò²¹»á¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤¬Çã¤ï¤ì¡Ö¿·½É¥¹¥ï¥ó¡×¤Ç±à´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£17Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ý¥ë¥Î¡×¤Ç¤Ï¼çÌò¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤Ê¤É¡¢±à´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ²Ö³«¤¤¤¿¡£¡Öº£¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö±à¤µ¤ó¤Ï²¸»Õ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ú¤¤¤í¤ó¤Ê¿§½Ð¤¹
º£Ç¯¤ÏÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÖºÇ¹â¤Î¥ª¥Ð¥Ï¥ó¡¡ÃæÅç¥Ï¥ë¥³¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤¬Ê£¿ô·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï¶¸µ¤Åª¤ÊÌò¤â±é¤¸¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È°ÂÄê¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¤Ä¤«¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êìÅÍß¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤«¤é»ý¤ÄìÅÍß¤µ¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö±é¤¸¤ëÌò¤â¡¢20Âå¤Î¤³¤í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¶¸µ¤Åª¤ÊÌò¤«¤é¡¢º£²ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¤Þ¤È¤â¤ÇÉáÄÌ¤ÊÌò¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¤ÏÍè¤¿Ìò¤òÁ´ÎÏ¤Ç²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÉÚ¼êËãÌ¯¤È¤¤¤¦Ìò¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¹¤á¤ëÃÊ³¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¡ØÉÚ¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ÎÌò¤À¤è¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¸ÄÀ¤ò½Ð¤¹¾ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤Ã¤¿¡×·ÝÇ½³¦¤Ç¡¢ìÅÍß¤µ¤òÉð´ï¤ËÃå¼Â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Î±Ç²èº×¤Ë½Ð¤Æ¡¢³¤³°¤Î¿Í¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£½÷Í¥¶È¤ò»Ï¤á¤Æ°ÊÍè·Ç¤²Â³¤±¤¿Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡ÉÚ¼êËãÌ¯¡Ê¤È¤ß¤Æ¡¦¤¢¤ß¡Ë¡¡1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë3·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£09Ç¯¤ËAKB48¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤âÈ¾Ç¯¤ÇÂ´¶È¤·¡¢½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡£13Ç¯¡Ö¥Ï¥À¥«¤ÎÈþÆà»Ò¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢14Ç¯¡Ö¸å¤í¸þ¤¤ÎÀÄ¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£17Ç¯¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ý¥ë¥Î¡×¤äNetflix¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¼ñÌ£¤Ï¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¡£¿ÈÄ¹163¥»¥ó¥Á¡£
¢¡¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î½Ä²èÌÌ¤Ç¤Î»ëÄ°¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¡¢1ÏÃ1Ê¬¡Á3Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥É¥é¥Þ¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅ¸³«¤ÎÂ®¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï±Ç²è»º¶È¤ò¾å²ó¤ë1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î»Ô¾ì¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÂçÎ®¹ÔÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âTikTok¤äYouTube¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£