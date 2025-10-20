“奇跡の66歳”美魔女モデル、新生活を始めたパートナーからは不満が…家を片付けないとフラれちゃう？

“断捨離®”の提唱者・やましたひでこさんが片付けに悩む家族のもとを訪れ、年齢を重ねるにつれて増えていく「思い出の品」や「捨てられないモノ」を片付けることで、自分が本当に望むものを見つめ直し、家族の問題を解決したいと整理整頓に挑む様子に密着する『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）。

10月21日（火）放送の同番組では、66歳現役モデルの依頼者が登場する。

今回の依頼者は、大阪府堺市にある3LDKの新築マンションに、パートナーと2人で暮らしているかおりさん。

現在66歳、現役モデルのかおりさんは、“美魔女”と呼ぶにふさわしい美貌の持ち主で、8年前から34歳年下のパートナーとお付き合いしている。以前は彼女の家で同居していたが、今年の3月にパートナーが家を購入。2人での新たな生活が始まった。

しかし、環境が変われば悩みは自ずと生まれるもの。引っ越してきてからすべての部屋に彼女のモノが置かれ、一つの部屋は開けていない段ボールや、洋服、本などが押し込まれ倉庫状態に。くつろげるはずのリビングにもかおりさんの仕事関係の書類が数多く並べられている。

最近ではパートナーもその状況にしびれを切らし、「自分のスペースを侵食されてる気がする」と、不満を漏らすようになってしまったという。

年齢差による将来の2人の生活への不安、そしてこれからの自分…この問題を解決し、輝かしい未来へ向かいたいと、かおりさんは断捨離を決意した。そんなかおりさんに、やましたさんは一体どんな解決策を提案したのか？