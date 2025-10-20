

「自分が住みたい家」が、収益性の高い「貸せる家」とは限りません（写真：8x10／PIXTA）

マンション価格の高騰が話題になる一方で、実は「東京の中古マンション市場」には、まだ大きな投資のチャンスが眠っています。給与だけに頼らない将来設計や資産形成の手段として、不動産投資に関心を持つ人は増えていますが、成功のカギは「正しい知識」と「冷静な判断」にあります。

90戸の投資用不動産を所有し、数多くの投資家をサポートしてきた天田浩平氏の新刊『東京〈中古〉マンション投資の教科書』から、一部抜粋・転載して紹介します。

「貸せる家」を選ぶこと

投資用マンション選びで、初心者が誤解しやすい罠があります。それは、「自分が住みたい家」という基準で物件を判断してしまうことです。

「日当たりの良い南向きの部屋がいい」

「キッチンは広くて、コンロが2口ないと料理がしづらい」

「大通り沿いは騒音が気になるから避けたい」

マイホームを探すのであれば、その気持ちは非常によく分かります。しかし、忘れてはならないのが、投資用マンションに住むのは自分自身ではないということです。

投資物件を購入する人の個人的な好みや価値観は、投資の成功とは何の関係もありません。むしろ、それが足かせとなり、本当に収益性の高い優良物件を見逃す原因にもなり得ます。

投資用マンション選びで唯一、そして絶対的な基準となるべきは、「その物件を、想定した家賃で借りてくれる人がいるかどうか」という、極めて客観的な視点です。

例えば、「北向きで日当たりが悪い部屋なんて住みたくない」と思ったとしても、日中は仕事でほとんど部屋にいない単身者にとって、日当たりの優先順位は高くないケースがめずらしくありません。

むしろ、家賃が少しでも安い方が魅力的だと感じる人が多いでしょう。

マンションオーナーが「大通り沿いはうるさい」と感じても、夜道を歩いて帰るのが不安な女性にとっては、「夜でも明るく、人通りがある方が安心できる」というように、もっとも重要な条件になることもあるのです。

管理や入居者募集は管理会社に一任

「自分の土地勘があるエリアでないと不安だ」という声もよく聞きます。

しかし、物件の管理や入居者募集は、すべてプロである管理会社に委託するのですから、オーナーがその街をよく知っている必要はまったくありません。むしろ、個人的な思い入れが、客観的かつ有益な投資条件を退けてしまう危険性もあります。

物件の内覧にこだわる方もいますが、私たちが扱う中古マンションのほとんどは、すでに入居者がいる「オーナーチェンジ物件」です。そのため、室内の内覧は基本的にできません。

Googleストリートビューなどで周辺環境を確認することは可能ですが、それ以上の情報を求める必要はないと私は考えています。なぜなら、仕入れの段階で、私たちがプロの目で「貸せる家」であるかどうかを厳しく見極めているからです。

投資物件選びで、細かな仕様や環境に一喜一憂する必要はありません。

提示された物件が、立地、築年数、広さ、そして家賃相場といった客観的なデータに基づき、長期的に安定した収益を生む可能性が高いかどうか、そこを冷静に判断することが重要なのです。

自分の「住みたい」という主観を捨て、「貸せる」という客観的な視点を持つ。それができれば、マンション投資は成功への軌道に乗っていると言えるでしょう。

「利回り10％超！」「驚きの高収益物件！」──。不動産情報サイトを眺めていると、このような魅力的な謳い文句で投資家を誘う物件を目にすることがあります。

「投資する以上、利回りが高いに越したことはないだろう」

そう考えて、こうした数字に惹かれてしまう気持ちはわかります。しかし、一度立ち止まって考えてみてください。なぜ、「その物件だけ」が突出して高い利回りを実現できているのでしょうか。

もし本当に何のリスクもなく高収益が約束されているのであれば、プロの投資家たちが放っておくはずがありません。その「おいしい数字」の裏には、ほぼ間違いなく、将来の資産を蝕む「隠れたリスク」が潜んでいます。

高利回り物件の代表格が、地方都市や郊外のアパートやマンションです。都心に比べて物件価格が安いため、表面的な利回りの数字は高く見えがちです。

しかし、そうしたエリアの多くは、人口減少と高齢化が深刻で、賃貸需要そのものが先細りしています。今は満室でも、一度空室が出ると次の入居者がなかなか見つからず、長期間の空室に悩まされるリスクが非常に高いのです。

また、家賃水準が低いため、修繕費の負担が相対的に重くのしかかります。

経費の差が収益を圧迫

例えば、エアコンの交換費用が10万円だとします。

家賃10万円の都心物件であれば家賃1カ月分ですが、家賃4万円の地方物件では2.5カ月分にもなります。この経費の差が、じわじわと収益を圧迫していくのです。

築年数が極端に古いマンションも、高利回りを謳って案内する物件の常連です。特に風呂・トイレ・洗面台が一体となった、いわゆる「3点ユニット」の古いワンルームマンションは、価格が安いために利回りの数字が良く見えます。





しかし、こうした物件は、今の若い世代からは敬遠される傾向が強く、家賃は上がるどころか、むしろ下落するリスクを抱えています。

実際、私がずいぶん前に購入した「3点ユニット」の物件は、なかなか家賃を上げられません。

さらに深刻なのが、入居者の質の問題です。家賃が6万円台を下回るような物件になると、残念ながら家賃滞納やゴミ屋敷化といったトラブルの発生率が格段に高まります。

私の経験からしても、深刻なトラブルが起きるのは、決まってこうした低家賃の物件でした。

目先の利回りの高さにだまされてはいけません。不動産投資は、長期にわたる安定経営がすべてです。

空室、家賃下落、予期せぬトラブルといった「将来に起こりうるリスク」を総合的に見極めること。そして、たとえ利回りの数字が少し見劣りしたとしても、確かな賃貸需要に支えられた都心の中古マンションを選ぶこと。

それこそが、10年後、20年後に「あのとき、正しい判断をして良かった」と後悔しないための、唯一の選択なのです。

（天田 浩平 ： 株式会社エイマックス代表取締役）