２０日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１１：００ 中・ＧＤＰ（国内総生産）
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・固定資産投資
１１：００ 中・不動産開発投資
１５：００ 独・生産者物価指数
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・建設支出
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
※シンガポール，マレーシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：アルインコ<5933>
（注）米連邦政府機関の一部閉鎖が続くようなら、米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。
出所：MINKABU PRESS
