○経済統計・イベントなど

１１：００　中・ＧＤＰ（国内総生産）
１１：００　中・小売売上高
１１：００　中・工業生産高
１１：００　中・固定資産投資
１１：００　中・不動産開発投資
１５：００　独・生産者物価指数
１７：００　ユーロ・経常収支
１８：００　ユーロ・建設支出
２３：００　米・景気先行指標総合指数
※シンガポール，マレーシア市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：アルインコ<5933>

（注）米連邦政府機関の一部閉鎖が続くようなら、米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。

出所：MINKABU PRESS