１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５０円６１銭前後と前日と比べて２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７５円４７銭前後と同３５銭程度のユーロ安・円高だった。



トランプ米大統領が１７日の米ＦＯＸビジネスのインタビューで、今年に入り米中が表明している関税は維持可能かどうかについて「持続可能ではない」と答え、「中国とはうまくいくと思っている」と述べたことから米中対立の激化懸念が後退。また、前日に大きく下落していた地銀株の一角が上昇し、信用リスクに対する過度な警戒が和らいだこともドルの押し上げ要因となった。投資家心理が改善するなか、米株式相場や米長期金利の上昇がドル買いにつながり、ドル円相場は一時１５０円６４銭まで上伸した。一方、欧州の政治情勢を巡る先行き不透明感などからユーロが軟調だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５５ドル前後と前日に比べて０．００３０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS