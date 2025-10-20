Touch IDのままで良い気もするけど...。

Apple（アップル）が数日前に発表した新型MacBook Pro（14インチモデル）は、搭載チップがM5へと進化したのが主なアップデートでした。

早くて来年末にはOLEDディスプレイを搭載し、タッチスクリーンに対応したMacBook Proが発売されるかもなんてウワサも出ています。

もしかしてFace ID対応のMacもそのうち登場するのかも…？ ただそうだとしても、まだだいぶ先の話になりそうです。

いずれTouch IDが廃止され、Macの生体認証はFace IDに置き換わる？

Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、AppleはMacでの生体認証をTouch ID（指紋認証）からFace ID（顔認証）に切り替えることを目指しているものの、実現するのはまだ数年先になると伝えています。実はガーマン氏は4年以上前にも数年以内にFace IDがMacにも導入されると予想していましたが、未だ実現していません。

MacBookの場合、タイピングやトラックパッドの操作でほとんどの時間、手はキーボードの上に置いた状態なので、指をポンっと置くだけでロック解除できたり、Apple Payで買い物がスムーズに行なえたりすることを考えると、正直個人的にはTouch IDのままでまったく問題ないかなと。

ただ、パソコンを開いたのと同時にFace IDでロック解除が実現したら、それは確かに便利と感じるかもしれませんね。

どちらにせよ、Apple Watchを併用して使っているユーザーにとってはあまり関係のない話かもしれませんが…。

Source: MacRumors