【体外受精】胚移植から妊娠までの流れとは? 妊娠までの期間や通院回数も医師が解説!

体外受精を行うにあたっては、妊娠までどれくらいの期間が必要なのか、何回通院しなければならないのかなど、気がかりなことも多いと思います。今回は、Shinjuku ART Clinicの阿部先生に胚移植から妊娠までのプロセスについて具体的に解説してもらいました。体外受精を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

監修医師：

阿部 崇（Shinjuku ART Clinic）

平成12年川崎医科大学医学部卒業。平成13年日本医科大学付属病院女性診療科・産科 入局。平成21年医学博士号取得。平成22年日本医科大学付属病院生殖医療主任。平成23年加藤レディスクリニック勤務。平成26年Shinjuku ART Clinic 院長就任。医学博士、日本産科婦人科学会専門医、日本生殖医学会生殖医療専門医、日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会臨床遺伝専門医、日本医科大学付属病院非常勤講師。

編集部

胚が育ったらどうするのですか？

阿部先生

体外で育てた胚を子宮に戻します。これを「胚移植」といいます。一般的に、カテーテルという細い管を用いて超音波画像を見ながら移植を行います。また、子宮の入り口からカテーテルが入りにくい方には、針で移植する方法もあります。この胚移植に必要な時間は5～10分ほどです。

編集部

そうやって妊娠に至るのですか？

阿部先生

はい。胚移植後は定期的に来院し、子宮に戻された胚が無事に着床、発育しているかを確認します。着床とは受精卵が子宮内膜に入り込むことを言い、この着床の瞬間から妊娠の期間が始まります。

編集部

トータルで、大体どれくらいの期間を見込んでおけばよいのでしょうか？ また、通院回数はどれくらいになりますか？

阿部先生

治療期間は年齢や卵巣機能によって大きく異なりますが、半年から1年程度通院が必要となる場合が多いです。通院回数は、高刺激法でも低刺激法でも採卵を決めるまでに3回前後の通院は必要となります。凍結胚を移植する周期も移植日を決めるために2～3回程度の通院が必要となります。

編集部

最後に読者へのメッセージをお願いします。

阿部先生

治療が必要なら、少しでも若いうちにスタートする方が望ましいです。わからないことが多く不安に感じられると思いますが、勇気を出して病院を受診して治療が必要かどうか早めにチェックしましょう。

※この記事はMedical DOCにて＜体外受精での妊娠への道のり 必要な期間･受診回数は？ 具体的なプロセスを医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。