鈴木彩艶が鬼神のごとく立ちはだかる。終了間際の圧巻PKストップに反響「半端ないわこの男」「間違いなく日本歴代最高のGK」
絶体絶命のピンチを救った。
鈴木彩艶が所属するパルマは現地10月19日、セリエA第７節でジェノアと敵地で対戦。０−０で引き分けた。
日本代表の守護神は、試合を通じてビッグセーブを連発。27分、目の前で打たれたヴィティーニャのヘディングシュートを弾けば、62分のマリノフスキーの強烈なミドルも止めてみせる。82分、エクアトルの至近距離のヘディングシュートも右手一本で阻む。
極めつけは、終了間際のPKストップだ。90＋６分、コルネのPKを完璧に読み切り、右膝でセーブしてみせた。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが「GOD of GOD 試合終了間際の神セーブ」と題し、このビッグプレーを公開。SNS上では「これは流石にえぐい」「半端ないわこの男」「間違いなく日本歴代最高のGK」「これ以外も鬼神のようなセーブの数々」「みんなえぐい勢いで駆け寄ってきてくれてるのもいいな」といった声があがった。
パルマは42分にエンディアイエの退場で数的不利に。厳しい戦いを強いられたなかで、鈴木の獅子奮迅の活躍で勝点１を持ち帰った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「GOD of GOD」鈴木彩艶、試合終了間際の神セーブ！
鈴木彩艶が所属するパルマは現地10月19日、セリエA第７節でジェノアと敵地で対戦。０−０で引き分けた。
日本代表の守護神は、試合を通じてビッグセーブを連発。27分、目の前で打たれたヴィティーニャのヘディングシュートを弾けば、62分のマリノフスキーの強烈なミドルも止めてみせる。82分、エクアトルの至近距離のヘディングシュートも右手一本で阻む。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが「GOD of GOD 試合終了間際の神セーブ」と題し、このビッグプレーを公開。SNS上では「これは流石にえぐい」「半端ないわこの男」「間違いなく日本歴代最高のGK」「これ以外も鬼神のようなセーブの数々」「みんなえぐい勢いで駆け寄ってきてくれてるのもいいな」といった声があがった。
パルマは42分にエンディアイエの退場で数的不利に。厳しい戦いを強いられたなかで、鈴木の獅子奮迅の活躍で勝点１を持ち帰った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「GOD of GOD」鈴木彩艶、試合終了間際の神セーブ！