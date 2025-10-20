◇ムロオ関西大学ラグビー第4節 天理大43―27立命大（2025年10月19日 奈良・天理親里ラグビー場）

2試合が行われ、昨季王者の天理大は立命大を43―27で下して開幕4連勝を飾った。

共同主将のSO上ノ坊駿介（4年＝石見智翠館）を軸に攻撃を展開し、計7トライを奪った。近大は摂南大を42―14で退けて今季2勝目。立命大と摂南大は開幕4連敗となった。

上ノ坊のビッグプレーが天理大に流れを引き寄せた。26―22で迎えた後半17分すぎ、敵陣ゴール前左のラインアウト。司令塔は相手の虚を突き、背面越しに右手だけでスクリュー回転をかけて約30メートルのクイックスローを入れた。ここからボールがつながり、同18分にWTB平松がトライ。背番号10は「（投げ方は）遊びでよくやったりしている。瞬時の判断がいい方向に出た」と振り返った。

バックスでは関西No.1と称されるタレントで、今春にはU23日本代表にも選出された。全チームから警戒される中でも「（相手が）自分を見てくれたら周りがいけるし、周りを見てくれたら自分がいける」と冷静にゲームメーク。この日もチームとしてのミスが続いた中、機を見たランやキックで突破口を開いた。

立命大とのシーソーゲームを制して開幕4連勝。第3節までは大勝が続いていただけに、上ノ坊は「こういう（苦しい）試合を経験できたのは良かった」と手応えを口にした。次節は関学大戦。好調な相手との一戦は、連覇への命運を握る。