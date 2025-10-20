運命のドラフト会議まで1週間を切り、アマチュア野球への注目度が高まっている。13日には広島が12球団最速で、創価大の立石正広内野手の1位指名を明言。今秋ドラフト候補の目玉に挙がる右の長距離砲は競合必至となっている。

高川学園（山口）時代には3年夏に甲子園出場を果たし、小松大谷（石川）戦ではバックスクリーンに本塁打を放つなど、活躍するも、スカウトからは現在ほどの評価を得られていなかった。そんな高校時代を立石はこう振り返った。「やっぱり高校野球は朝から晩まで（練習）。消費カロリーも異常ですし、自分たちで筋肉を削っている部分もあったと思う。でも、そのおかげでバットをずっと振ったから今の自分があると思う。体づくりのことを考えたら効率は悪かった」と現在のスイングの礎を築いた反面、体力づくりは行えていなかった。

そこで、創価大に入寮後は体力づくりに励んだ。高校時代に比べ、練習量が減り、自由な時間が増えた。その自由な時間を食事やトレーニングに使い、体重は4年間で13キロ増えたという。「（大学入学後は）単純に自由な時間が増えた。その分、自分次第になるんですけど、食事やウエートに時間を使えた。走力やジャンプも以前より力強くなった。（自由な時間を）うまく使えたから今の自分がある」と成長の要因を語った。

寮の管理を行う若林弘一コーチ補佐も「食事は管理できる部分とできない部分がある。立石は体づくりのために栄養管理をしっかりしていた」とグラウンド外での頑張りに目を細めた。努力して得た技術と肉体で才能も開花した。今春のリーグ戦では連盟記録に並ぶ5本塁打。リーグ通算15本塁打を放ち、世代最強スラッガーへと成長した。

ドラフトまであと3日。「今はリーグ戦に勝つことが一番大事。でも楽しみです」と立石。4年間でたくましくなった強打者が運命の日を迎える。（記者コラム・小林 伊織）