歌舞伎町のホテルで働きながら「Ｍ−１優勝を狙います！」バッツネの心に火をつけた「大物との邂逅」

月収100万円から貯金ゼロ

「残念ながら仕事はあまりないですが……正直、いまの自分は嫌いじゃないです」

久しぶりに見た芸人・バッツネ（37）の表情は朗らかだった。

2016年、事務所の先輩であるあばれる君の“イチオシ芸人”として『さんまのお笑い向上委員会』（フジテレビ系）に出演し、一躍注目を集めた。『陸海空 こんな時間に地球征服するなんて』（テレビ朝日系）では、世界各地の絶景をドローンで空撮する「ドローンアース」を担当。アイスランドやメキシコなどで“世界初の画像”に挑み高視聴率に貢献。“波が来た”瞬間だった。

「それまでは本当に仕事がなくて、アルバイト漬けの日々でした。本業の収入はゼロで“芸人です”と名乗るのも気が引けるくらいで……。そんななか、あばれるさんが番組で僕を紹介してくれた。あれで人生が変わりました」

レギュラー番組が決まり、イベントへの出演依頼も激増した。

「“あ、俺、売れているのかも？”って思いましたね」

仕事の増加とともに、収入も増加。バッツネは少し遠い目をした。

「売れる前は月８万円で生活していたのに、テレビに呼ばれるようになってからは月収が100万円を超えることもありました。前年比10倍以上です。夢のような時間でしたね……」

しかし、絶頂期は長くは続かなかった。バッツネは「いろいろ原因はありますが……」と苦笑いした。

「一番ダメだったのが、“調子に乗っていた”ことだと思います。どこか楽観的に物事を捉えていて、“この好調はずっと続く”って勘違いしていました。仕事に向き合う姿勢も甘くて、“求められたところにとりあえず顔を出しているだけ”みたいな日々。現場でトークしながら、頭の中では次の現場のことを考えていて、魂がそこになかった。あの頃の自分を思い返すと、恥ずかしくて情けないです……」

大金を稼いだはずが、１円も残らなかった。それでもプライドが邪魔をして、バイト生活に戻ることはできなかったという。

「仕事があったときは、ちょっとした移動にもタクシーを使っていましたし、食事もやたらと高い有名店にばかり行っていました。高級ブランドの服を買ったり、身の丈に合っていない必要ない出費ばかり。貯金が底をついても“芸人がバイトはできない”という変なプライドが邪魔をして、しばらくは何もできなかったんです」

それでも生きていくには稼がねばならない。生活を立て直すため、バッツネはある決断をした。

「シェアハウスを始めたんです。ひとり暮らしをしていた７畳のワンルームに、後輩のかごしま太郎っていう芸人を住まわせました。そこにハッピー遠藤っていう芸人も加わって、３人での共同生活が始まりました。背に腹は代えられぬ状況でした」

それでも生活は厳しかった。支払いに追われ、知人からおカネを借りるようになった。

「あまりにもおカネがなくて、たくさんの知り合いに借金していました。もう完全に自転車操業。どうにもならなくなって、歌舞伎町の近くにあるホテルで受付のバイトを始めたんです。これが意外によくて、いろんな人と話す機会ができて、静謐なホテル内でじっくり考える時間も持てた。やってよかったと思っています」

窪塚から呼び出し

ホテルで週末に働きながら、バッツネはユーチューブを始めた。これが転機となった。

「大好きな窪塚洋介さん（46）を模した芸を、本人の許可も得ずにユーチューブで発信しはじめたんです。『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）とか映画『ＧＯ』のセリフをアレンジして、少しふざけた感じでやっていたら、それがけっこうウケて、再生回数もどんどん伸びていったんですよ」

そんなある日、窪塚本人からSNSを通じてメッセージが届いた。そこには、こう書かれていた。

《渋谷集合》

「スマホを開いたら、窪塚さんからDMが来ていて。最初はドッキリかと思いました。でも実際に渋谷に行ってみたら、本当にいらっしゃったんです。窪塚さんが目の前に現れた瞬間、心臓が止まりそうになりました」

窪塚は緊張で震えていたバッツネを優しく包み込んだ。

「怒られるかと思ってたのに、スッとハグしてくれて……視界がパッと開けて、明るくなりました。芸人としても、人としても救われた気がしました」

この出会いをきっかけに窪塚はバッツネのユーチューブ番組に出演。動画は117万回再生を記録し、再び注目が集まった。

「それから、年１回くらいのペースで出ていただいてます。去年は窪塚さんの芸能生活30周年のパーティーにも呼んでいただいた。あの人がいてくれたから、いまの僕がある」

どういうことか。

「昔は仕事が終わるたびに“今日も何も残せなかった”と落ち込んでました。いまは“仕事をもらえたことがありがたい”“やれたことが幸せ”と思えるようになった。窪塚さんやあばれるさんみたいに、話すだけで心が軽くなる人たちと出会ったおかげで、だいぶ考え方が変わりました。どうにか恩返しをしたいです」

恩返しとは何か。今後の目標を問うと、バッツネの言葉に一層、熱がこもった。

「去年から新しいコンビ『ホタルイカ』を組んで、本格的にお笑いを再開したんです。相方は同じ事務所の後輩で、ネタ作りも二人でゼロからやってます。コンビ名は『千鳥』の大悟さん（45）の番組でつけてもらいました。暗闇から光を放ちたい、という思いが込められています。

これからはコンビの活動をもっと広げていきたい。Ｍー１で勝ち進み、いつか決勝の舞台に立ちたい。もう一度、テレビに出て、ゴリゴリのお笑い番組で思い切りボケて、ツッコまれて、それを見て笑ってもらう――それが、僕……いや、僕らの目標です」

朗らかな表情の理由がわかった。

