こういうの探してた！（歓喜）【ハニーズ】体型カバーも叶う♡「ゆったりカーデ」

そろそろ羽織りものの出番が本格的に増える時期。今シーズン、【ハニーズ】からは、こなれ見えしながら体型カバーも狙える「ゆったりカーデ」が登場しました。たっぷりとゆとりのあるシルエットで抜け感たっぷりに着こなせるのはもちろん、気になる腰まわりをさり気なくカバーできそう。オンにもオフにも使える上品なデザインなので、ぜひワードローブに迎えて。

ヒップまで隠れるオーバーサイズシルエット

【ハニーズ】「ゆるトッパーカーデ」\2,280（税込）

ゆったりとしたオーバーサイズシルエットのカーディガン。公式サイトには「ヒップまで隠れる丈感」とあり、おしゃれ見えしながら体型カバーも狙えそうです。シンプルなデザインなので、きれいめにもカジュアルにも振りやすいのが嬉しいポイント。ニュアンス感のある上品な杢グレー・ベージュのほか、落ち着いたトーンのブラック・ブラウンの全4色を揃えています。

コーデに華やぎをプラスするラメ入り素材

【ハニーズ】「ブークレVネックカーデ」\3,480（税込）

上品に輝くラメ入りで、華やかな雰囲気が漂うカーディガン。毛足の長い素材感が秋冬らしく、一点投入でシーズンムードが高まりそう。公式サイトには「ゆったりした幅とヒップまですっぽり隠れる丈感」とあり、体型カバーもOK。たっぷりとボリュームがありつつ、深めのVネックで顔まわりはすっきりと見えるのも魅力的。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M