リーグ優勝決定シリーズ第4戦で大爆発

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。球団カメラマンが激写した1枚にファンからは歓喜の声が上がっている。

第4戦の先発マウンドに上がった大谷は、打撃でも凄まじい活躍を見せた。

初回に先頭打者弾を放つと、4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾。6回0/3を投げて無失点10奪三振として降板すると、7回にも左中間へこの日3本目の本塁打を叩き込んだ。

ドジャース球団カメラマンのジョン・スーフー氏は日本時間19日、自身のインスタグラムに「集中」と題した、この試合の大谷の写真を投稿。真剣な眼差しでバットにキスする1枚に、米ファンは歓喜の声を上げた。

「わあ、この仕草を見ると感動する」

「息を呑むほど素晴らしい写真ね。こんな美しい瞬間を共有してくれて、ありがとう」

「素晴らしい写真をありがとう。彼は唯一無二」

「今年最高の写真!!」

「この写真大好き」

「伝説的な1枚だ」

「ただただ美しい瞬間。お見事」

「神だ！」

2年連続の世界一を目指す大谷。マリナーズ─ブルージェイズの勝者と戦う24日（日本時間25日）からのワールドシリーズでも、印象的なシーンを演出する。



（THE ANSWER編集部）