瓶の底にカメラを設置して、瓶の中のおやつを取りたい猫ちゃんを撮影した動画が面白いと話題です。動画には「かわりばんこに挑戦して可愛い」「おやつ目線助かる」等のコメントが寄せられ61万回再生されているようです。

【動画：瓶の中にカメラを設置して『おやつを取りたい猫』を撮影したら…】

まさかの「おやつ目線」

TikTokアカウント「そら」に投稿されたのは、今から6年前、瓶の中のおやつを取ろうとする猫ちゃんの動画です。カメラを瓶の底に設置したことで、「おやつの目線」で猫ちゃんを眺めることができると話題になっているようです。

動画の冒頭、1匹の白猫『ミルキーちゃん』が瓶をのぞいています。瓶の中に手を入れたり顔を入れたりして、おやつがとりたいようです。下から見ると、お顔がよりフワフワに見えてとても可愛らしい様子だったそう。

もう1匹登場

もどかしそうに何度も手を入れるミルキーちゃん。そんなミルキーちゃんをみかねたようにキジトラ猫『マールちゃん』が横から登場したそう。

「自分がとってやるにゃ！」とでもいうように、マールちゃんは瓶の中に手を入れておやつをとろうとし始めたのだとか。…しかし、マールちゃんが挑戦してもおやつはとれなかったようです。

2匹で挑戦！

最終的には2匹でかわりがわり瓶を覗きながら、おやつのなかに手を入れて挑戦していたのだとか。

普段はなかなか見られない下からのアングルの猫ちゃん達、おやつを取りたい一生懸命なお顔がとても可愛らしい様子だったそう。2匹の目線を釘付けにするおやつになった気分を味わえる面白い動画となっていました。

ご紹介した投稿は61万回以上再生され「可愛い！ずっと見れる」「幸せなアングル！」等、下から見た猫ちゃんの可愛さに悶絶する人が続出したようです。また、「おやつが羨ましい」「おやつ目線助かる」等のコメントも寄せられ、おやつの目線にハマる人も多数いたようでした。

残念ながら、白猫のミルキーちゃんは2025年3月31日に亡くなってしまったそうですが、お空から飼い主さん、マールちゃんを見守ってくれていることでしょう。

TikTokアカウント「そら」では、美容師の飼い主さんが猫ちゃんの可愛い瞬間を投稿しています。2匹の日常の微笑ましいシーンにも注目が集まっているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「そら」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。