米メディアが特集

日本代表が世界最速で出場権獲得を決めた2026年の北中米ワールドカップ（W杯）の「スカッドランキング」を米スポーツ専門局「ESPN」が特集。

出場の可能性が残る国を含めた全87チームが対象となり、日本は25位にランクインした。

ランキングは「Transfermarkt」による各チームの選手の市場価値の平均値や推定値、ワールドフットボールイロレーティングを参照して作成されている。

最新のFIFAランキングで19位の日本は25位。26位メキシコ（FIFAランキング14位）、24位エクアドル（同23位）に挟まれている。チェルシーのMFモイセス・カイセドを筆頭に近年タレントを輩出しているエクアドルはイロレーティングでは現在9位と躍進を遂げており、森保ジャパンはそれに続く立ち位置となった。

トップ10にはW杯優勝経験を持つ8カ国と欧州の強豪2カ国が名を連ねた。10位からウルグアイ、ドイツ、イタリア、アルゼンチン、オランダ、ブラジル、ポルトガルと並ぶ。トップ3は欧州予選を一番乗りで突破したイングランドが3位、EURO王者のスペインが2位、そしてカタールW杯準優勝のフランスが堂々の1位となった。（FOOTBALL ZONE編集部）