¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤¬É¸ÜÖ¤¹¤ë¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥¥ã¥ó¥×¡×¡ÄÅÁÀâ¤Îµ´¥³¡¼¥Á¤¬ÊÉ¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¼ò¤ò°û¤ó¤À¥ï¥±
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Ï¡¢¡Ö´Å¤µ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½©¡¢Íè½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èº£µ¨ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òÅ°Äì¤·¤¿ÌÔÎý½¬¤ÇºÆ·ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥¥ã¥ó¥×¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º£¤Ç¤â¤½¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢1979Ç¯½©¤ËÄ¹Åèµð¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÃÏ¹ö¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ìó1¥«·î´Ö¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢Áª¼ê¤òÃÏ¹ö¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÅö»þ¤Îµð¿ÍÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢¹â¶¶Á±Àµ»á¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö79Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Îµð¿Í¤Ï2Ç¯Ï¢Â³V°ï¤È¤Ê¤ë5°Ì¡£Ä¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤Î¡Øµð¿Í¤Î¾Íè¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¼ã¼ê¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤¿¤¤¡£·ì¥Ø¥É¤òÅÇ¤«¤»¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÅê¼ê¤¬¹¾ÀîÂî¡¢À¾ËÜÀ»¡¢¼¯¼èµÁÎ´¤é6¿Í¡¢Ìî¼ê¤ÏÃæÈªÀ¶¡¢¼ÄÄÍÍøÉ×¡Ê¸½¡¦ÏÂÅµ¡Ë¤é12¿Í¡£18¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï23.7ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËÅê¤²¹þ¤ß¡£¤½¤Î¸å¤Ë¿ôÉ´¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤ÎÊ¢¶Ú¡¦ÇØ¶Ú¤Ê¤É¤Î¶¯²½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¤Ï¡¢¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Î¥â¥È¥¯¥í¥¹¾ì¤È¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿1¼þ800¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ç¥³¥Ü¥³Æ»¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¾å¤êºä¤Ï·¹¼Ð¤¬Ìó30ÅÙ¡£Ä¹¤µ¤Ï80¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÞ¸ûÇÛ¡£¤³¤³¤Ç¥¿¥¤¥àÁö¤ò10¼þ¤â¤ä¤é¤»¤¿¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÁö¤é¤»¤¿¡£¥â¥È¥¯¥í¥¹¾ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3ÆüÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤é¼ÖÆâ¤ÇÃ¯¤â¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï½É¼Ë¤Ç¤â°ì½ï¤Ç¤Í¡£2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤ËÃ¯¤«¤ÎÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÁª¼ê¤È¥¸¥ã¥óÂî¤ò°Ï¤ó¤À¡£3ÆüÌÜ¤Ë¤¤ç¤¦¤â¤ä¤ë¤«¡©¡¡¤ÈÉô²°¤òË¬¤Í¤¿¤é¡¢¿¿¤Ã°Å¤ÊÉô²°¤ÇÅÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¥Ô¥¯¥ê¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Ìî¼ê¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¡ÖÄ«¿©»þ´Ö¤Î¤Ï¤ë¤«Á°¤«¤é¡¢½É¼ËÁ°¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¥«¡¼¥ó¡¢¥«¡¼¥ó¤È¤¤¤¦ÂÇµå²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ø¤³¤ó¤ÊÁáÄ«¤«¤é¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÁë¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ËÅ¾¸þ¤µ¤»¤¿¾¾ËÜ¡Ê¶©»Ë¡Ë¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¾¾ËÜ»á¤âÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ËÅì¤Î½É¼Ë¤ÎÁë¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¡¢¤¹¤êÈ¾õ¤ÎÄì¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½éÆü¡¢µ¯¾²¤·¤Æ8»þÈ¾¤ËÁë¤Î³°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ØÄ»¤«¤´¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÂÇ·âÎý½¬¾ì¤ÎÁ°¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬³«»Ï¤Ï10»þ¤Î¤Ï¤º¡£Áá½ÐÆÃÂÇ¤Ê¤É¤ÎÌóÂ«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ø´ÆÆÄ¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÄ«¿©¤â¼è¤é¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆµÞ¤¤¤Ç³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²¼¤ê¤¿¡£º¸ÂÇ¤Á¤Ç·Ç¤²¤¿¥Ü¥¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ø1Æü1000¥¹¥¤¥ó¥°°Ê¾å¡Ù¡£¤½¤Îº¢¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂç³èÌö¡£MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¹Åç¡¦¹â¶¶·Ä¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿º¢¡¢¡Ø1000²óÁÇ¿¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡×
¡ÖÎý½¬Á°¤ÎÁáÄ«ÆÃÂÇ¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Á´Á³Åö¤¿¤é¤Ê¤¤»ä¤ËÄ¹Åè´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥Ä¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤Æ¥Ð¥¦¥ó¥É¤µ¤»¤í¡ª¡Ù¡£
¿åÊ¿¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿¿²¼¤ËÀÚ¤ê²¼¤í¤¹¤è¤¦¤ÊÂçº¬»Â¤ê¡Ä¡Ä¡£ËèÆü¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡×
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¹âÃÎ¾¦¡¢ÃæÂç»þÂå¤«¤é¡¢É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÂÅ¶¨¤Ê¤¯¸åÇÚ¤Ë¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¿¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¾ï¤ËÊÉ¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï»ä¤òº¨¤ó¤Ç¡¢Éü½²¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸å¤í¤«¤é½±¤ï¤ì¤Æ¤ä¤é¤ì¤¿¤é²ù¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£¤ä¤é¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤¬¡¢¤ä¤é¤»¤ë»ä¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡ÎÌ¤è¤ê¼Á¤Î»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ëà¾¼ÏÂ¤Î¥¥ã¥ó¥×áà¸·¤·¤¤Îý½¬á¤òÀë¸À¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î³Ð¸ç¤âÌä¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£¡¡
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂàÇ¤¤·¤¿µÈ°æÁ°´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê²ÉÌÛ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Ï¡Ö·ã¾ð²È¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀâ¶µÃæ¤Ë¡Ö¥×¥Ã¥Ä¥ó¡×¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
