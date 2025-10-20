女優の沢尻エリカ（３９）が来年２月２７日公開の「＃拡散」（成田凌主演、白金監督）で２０１９年の「人間失格 太宰治と３人の女たち」（蜷川実花監督）以来、７年ぶりに映画出演することが１９日、分かった。

成田演じる介護士の浅岡信治が、妻をワクチン接種直後に亡くしたことから、深い喪失と疑念を抱える物語。浅岡は医師を責め、遺影を掲げて訴え続ける。その姿は反ワクチンの象徴として利用され、孤立していく。沢尻は婚約者を医療事故で失った過去を持ち、浅岡が遺影を掲げる姿を「夫婦愛の象徴」として紹介する新聞記者の福島美波を演じる。

沢尻は１９年１１月に自身の不祥事により芸能活動を休止して翌２０年のＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」を降板。昨年２月に主演舞台「欲望という名の電車」で女優復帰した。今月１０日にはスポーツアパレルブランドの新商品発表会に出席。「欲望―」の公開稽古以来、１年８か月ぶりの取材対応で、ＳＮＳでは「変わらず美しい」など華やかな容姿が話題を集めた。

沢尻は社会問題を扱った物語について「なかなか踏み込んだ題材で、今の時代を象徴する作品だと思います」。７年ぶりの映画出演に心を躍らせ、「緊張もありましたが、スタッフ・キャストのみなさんに温かく迎えていただき、とても心強かったです」と撮影を振り返った。

不意に「反ワクチンの象徴」として注目を集める介護士役の成田は「かなりチャレンジングな企画。オファーを受けていいものか、はじめは少し迷う自分もいました」と躊躇（ちゅうちょ）を明かした。それでも「脚本を読ませていただき、即決。生活の一部となっているものの恐ろしさを改めて感じる作品だと思います」と胸を張った。

〇…自ら企画し、メガホンを取った白金監督は「この映画は、反ワクチンでも推進でもありません」と説明。数年前に世界中の人々が直面したコロナ禍を念頭に「あの時、感じた痛みや恐れをもう一度見つめ直すことも必要だと思いました。一つの悲劇を通して、人間の優しさと脆（もろ）さを描きました」。脚本は映画「あゝ、荒野」（１７年）、「正欲」（２３年）などの港岳彦氏（５１）が担当。撮影はオール富山ロケで行った。