伝説的な活躍でリーグ優勝の立役者になったドジャース・大谷翔平投手（３１）が、ワールドシリーズ（ＷＳ進出）での“ショー・タイム”に、世界中の野球ファンからは期待が高まるばかりだ。

大谷は１７日（日本時間１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ（Ｓ）第４戦に「１番・投手、ＤＨ」で出場。初回先頭打者本塁打から怒とうの３発を放ち、投げては７回途中２安打無失点、１０奪三振で優勝投手になった。８戦ノーアーチから一転、シリーズＭＶＰに。４連勝で２年連続リーグＶを決めたド軍は、２４日（同２５日）から通算２３度目のワールドシリーズに臨む。

米大リーグ公式サイトは１９日（同２０日）までに、「大谷翔平が伝説のワールドシリーズへ 歴史を作る『５つの方法』」と題し、実現度の高い順に５個の可能性を特集した。

（１）投手による最高の打撃パフォーマンス 投手における１試合の最多成績は、安打が「３」で過去５度記録され、直近では８８年第２戦でドジャースのハーシュハイザーが記録。また、２本以上の本塁打を記録した選手はおらず、打点では７０年第３戦でオリオールズのマクナリーがマークした「４」が最高。同サイトは「彼にとっては朝飯前だ」と指摘した。

（２）“二刀流”試合 投打合わせた活躍で顕著だった２例を紹介。２６年の第３戦では、カージナルスのヘインズが本塁打と単打を放ち、２安打２打点をマークしつつ、完封勝利。また、８８年には、ドジャースのハーシュハイザーが８奪三振完封に加え、二塁打２本を含む３安打を記録した。

（３）救援登板と決定打 ポストシーズン前にドジャースは大谷をリリーフに回す可能性も検討していたと指摘。後半にＤＨのポジションを離れて１イニングだけリリーフ登板するシナリオは想像しやすく、その後も残る場合は守備につく必要があるが、本人はこれを受けて入れているとした。同サイトは「想像してみて欲しい、大谷が９回表に決勝打をはアンチ、その後に自ら３者連続三振を奪う姿を」とした。

（４）１試合４本塁打 ＰＳでは一度もなく、大谷が達成した１試合３本塁打はＰＳ１３回目。シーズンでも２１度のみで、２４回ある完全試合よりも珍しい。

（５）ノーヒットノーランか完全試合と打席での貢献 大谷は完投が１度しかなく、今年も６イニングが最長のため、実現度はかなり低い。過去には、５６年第５戦でラーセンが完全試合（打席では２打数無安打）を達成。同サイトは「もし大谷が絶好調で歴史を追いかけているなら、ロバーツ監督も彼に思い切らせるかもしれない」とした。