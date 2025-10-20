À®ÅÄÎ¿¤¬¡Ö¡ô³È»¶¡×²ð¸î»ÎÌò¤Ç¼ç±é¡¡Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤Ï£·Ç¯¤Ö¤ê±Ç²è½Ð±é¤Ç½é¤Î¿·Ê¹µ¼ÔÌò
À®ÅÄÎ¿¡Ê31¡Ë¤¬±Ç²è¡Ö¡ô³È»¶¡×¡ÊÇò¶â¡ÊKING BAI¡Ë´ÆÆÄ¡¢26Ç¯2·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºÊ¤ò¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÄ¾¸å¤ËË´¤¯¤·¤¿²ð¸î»Î¤ò±é¤¸¤ë¡£Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢À®ÅÄ¤È¶¦±é¤·¤¿19Ç¯¤Î¡Ö¿Í´Ö¼º³Ê¡¡ÂÀºË¼£¤È3¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¡×°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¡£01Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤Î¿·Ê¹µ¼ÔÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£°å»Õ¤òÀÕ¤á¡¢°ä±Æ¤ò·Ç¤²ÁÊ¤¨¤ë»Ñ¤ò¡ÖÉ×ÉØ°¦¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¿·Ê¹µ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿µ»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ð¸î»Î¤¬È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÄ©ÀïÅª¤ÊÊª¸ì¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¥ª¡¼¥ëÉÙ»³¥í¥±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢À®ÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê´ë²è¡×¡¢Âô¿¬¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂêºà¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£²ð¸î»Î¤ÎÀõ²¬¿®¼£¤ÏºÊÌÀ´õ¤òË´¤¯¤·¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡Á°¤Ç¹³µÄ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¡¢º§Ìó¼Ô¤ò°åÎÅ»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÊ¡ÅçÈþÇÈ¤¬¡¢ÈþÃÌ¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¿®¼£¤Ï¿Þ¤é¤º¤â»þÂå¤ÎÃþ»ù¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¸¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÊ¤Î»à¤è¤ê¾µÇ§Íßµá¤Î²ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¿®¼£¤Ï¡¢¤¢¤¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿´ÇÛ¤¹¤ëÈþÇÈ¤ÎÃé¹ð¤Ë¼ª¤âÂß¤µ¤º¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç¸ÉÎ©¤È¶¸µ¤¤ò¿¼¤á¤ë¤â¡¢Æ´¤ì¤ë¼Ô¤â¸½¤ì¤Æ»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£
À®ÅÄ¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡¢½é¤á¤Ï¾¯¤·ÌÂ¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤Â¨·è¡£À¸³è¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¡£Âô¿¬¤ÏÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤Î¹Á³ÙÉ§»á¤é¤È¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£Çò¶â´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤â¿ä¿Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î»þ¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡Ù¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤òÉÁ¤¤¤¿¡£´¶¤¸¤¿ÄË¤ß¤ä¶²¤ì¤ò¡¢¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£