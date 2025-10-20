

米中対立が再燃するなか、市場の下落局面に強い「高配当銘柄」とは？（写真：ブルームバーグ）

【図表】米国株｢高配当銘柄｣トップ50

レアアースをめぐる米中対立を機に、乱高下する株式市場。先の見えない市場だからこそ、頼りになるのが「高配当銘柄」だ。

配当利回りの高い銘柄は、市場下落時に下がりにくく、配当収入も得られるといった特徴がある。米国株は年4回の配当や大規模な自己株買いなど、株主還元に積極的な銘柄が多い。FRB（連邦準備制度理事会）による利下げ局面では、下がる市場金利を受けて高配当利回りの魅力がより高まる。





GAFAM（グーグル親会社のアルファベット＜GOOGL＞、アップル＜AAPL＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞、アマゾン・ドットコム＜AMZN＞、マイクロソフト＜MSFT＞）ではすでに配当済みのアップル、マイクロソフトに加えてアルファベットとメタ・プラットフォームズが2024年12月期から、顧客情報管理ソフトウェア世界首位のセールスフォース（CRM）が25年1月期から配当を始めるなど、株主還元の流れは強い。

10月20日（月）発売の『米国会社四季報』2025年秋冬号は、アメリカ株式市場に上場する主要銘柄について、配当利回りの高い順にランキングを作成。算定の基となる配当や株価は25年10月10日時点。対象は『米国会社四季報』25年春夏号の掲載銘柄だ。

業績拡大から株価も上昇

1位はブラジル大手銀のブラデスコ銀行（BBD）。今25年12月期の業績拡大予想とともに、年明けから株価が上昇している。足元では少し調整しているものの、トランプ政権の対ブラジル関税が発表された7月末以降も株価は伸長。今期配当利回りは8.59％だ。

2位は原油や天然ガスのパイプライン事業のエナジー・トランスファー（ET）で8.16％、3位は農薬メーカー大手のFMC（FMC）で7.99％だった。両銘柄とも来期増配予想で、今後配当利回りがさらに上がりそうだ。

トップ10には、世界最大級の物流会社であるユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）、加工食品会社大手のコナグラ・ブランズ（CAG）が入った。両銘柄とも代表的な米国株指数「S&P500」の構成銘柄だ。

また有名・大型銘柄としては、資源大手のヴァーレ（VALE）が8位、製薬世界大手のファイザー（PFE）が12位、通信大手のベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）が13位、自動車のフォード・モーター（F）が20位、資源大手のリオティント（RIO）が23位だった。

50年以上の連続増配銘柄も

18位のアルトリア・グループ（MO）や35位のターゲット（TGT）、39位のスタンレー・ブラック＆デッカー（SWK）、48位のホーメルフーズ（HRL）なども注目だ。

たばこ大手のアルトリアは55年連続（実績ベース）、ディスカウントストア運営のターゲットは53年連続（同）、電動工具大手のスタンレーは57年連続（同）、食肉加工のホーメルフーズは58年連続（同）で増配中だ。

配当利回りは1株当たり配当金（今期予想）を株価で割ったもの。株価が下がれば利回りは上がるため、業績悪化などで株価が急落していないかにも注意したい。

なお、『米国会社四季報』25年秋冬号では、「連続増配年数トップ50」「増益率トップ50」「低PERトップ50」など計13本のランキングを掲載している。

