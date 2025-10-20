¡ÚÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄÂÐÃÌ¡Û¿®ÍÑ¤µ¤ì¤ë»ØÆ³¼ÔÁü¤È¤Ï
¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎµþÃ«ÏÂ¹¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¡¢ËÌ³¤Æ»£±Éô¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ê¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¡ËÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ÃæÀî±Ñ¼£´ÆÆÄ¡£¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤¤¤«¤ËÆ³¤¯¤«¤È¤¤¤¦»ØÆ³¼ÔÏÀ¤Ç¤â¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï¡£¡Ê°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë
µþÃ« ÏÂ¹¬¡Ã¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½HC
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô½Ð¿È¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦Æ£ÅÄ½ÓºÈ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÆ±¤¤Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤ä¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½¡¦¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¡Ë»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ê¤É¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤â¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¡£¡Ö¹¾¿¬ÆÆÉ§¤µ¤ó¡Ê¸½¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¶¯²½ÉôÄ¹¡Ë¤ÏÇ¯¾å¤ÎÆ±´ü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÀî ±Ñ¼£ | ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¡ÊµìÀÅÆâÄ®¡Ë½Ð¿È¡£¼¼ÍöÂçÃ«¹â½Ð¿È¤ÇµþÃ«¤Î£±³ØÇ¯²¼¤Î¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦¿¼ÀîÍ§µ®¤µ¤ó¤È¤Ï¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯Ãç¡£¡ÖÈà¤¬¤í¤¦¼Ô¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¤¦¤ÈÉ¬¤ºµþÃ«¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¡ØµþÃ«¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤«¤éU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÆþ¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëµþÃ«¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
ÃæÀî±Ñ¼£¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÀî¡Ë¡§¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢ÅìµþÂç²ñ¤Þ¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤ÏÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
µþÃ«ÏÂ¹¬¡Ê°Ê²¼¡¢µþÃ«¡Ë¡§ÅìµþÂç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò´Þ¤á¤Þ¤ï¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤â¡Ö¼¡¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â´Þ¤á¡¢²á¿®¤äËý¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Ñ¥ê¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¡§ÂåÉ½¤Î´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
µþÃ«¡§³èÆ°Í½»»¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹ç½É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¼¡¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¦£±²ó¡×¤È¤¤¤¦Æ®»Ö¤¬Áª¼ê¤Ë¤âÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êËÍ¼«¿È¤¬¡Ö¸«¤È¤±¤è¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¡§¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
µþÃ«¡§Æ±¤¸¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Àï½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤¢¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤··Á¤Î¿Ø·Á¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÀî¡§Á°¤«¤é¹Ô¤¯¤È¤¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ê¤É¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÀî±Ñ¼£´ÆÆÄ
µþÃ«¡§¼éÈ÷¤Ï¡©
ÃæÀî¡§´ðËÜ¤Ï¥¾¡¼¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤â¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÃ«¡§¼éÈ÷¼Ô¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ö¥Ü¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÀî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹¶·âÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤¬¹¶·â¤«¤é¼éÈ÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î°ÌÃÖ¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¸ú²ÌÅª¤Ê¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÌµÍý¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬¤·¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¡¢¡ÖµÕ¥µ¥¤¥É¡¢¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óÉÕ¤±¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
µþÃ«¡§¤¤¤ä¤¢¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
ÃæÀî¡§¸å¤«¤éÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡ÖÌµÃã¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£
µþÃ«¡§¤½¤ì¤ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÃæÀî¡§Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤È¤Û¤È¤ó¤É¸òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ó¤À¤·ÂåÉ½Áª¼ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¨¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¾¡Éé¤Î¿À¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë
¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤ä¾¡ÇÔ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¼«Î©ÅÙ¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡¢¤È£²¿Í¤Ï¸ì¤ë¡£
µþÃ«¡§¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡©
ÃæÀî¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
µþÃ«¡§¼ê¤ÇÌÜ¤òÊ¤¤¦¤À¤±¤Ç¤âÉÝ¤¤¤â¤ó¤Í¡£
ÃæÀî¡§¡ÖÁª¼ê¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÅÙ¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤«¤é¡£
µþÃ«¡§¤À¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¤â¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ó¤À¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¤Ã¤ÆÁª¼ê¼«¿È¤¬»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤Ë¤â¤¹¤Ã¤È¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÀî¡§¤³¤ì¤Ã¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï3¡¢£´Ç¯Á°¤Þ¤Ç¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤ÇËÍ¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¼ê¤òÁ÷·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï³Ø¹»¤â¿¦¾ì¤âÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤À¤êÆ»¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢Îý½¬¾ì¤Ë¤âÍè¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢Á÷·Þ¤ò¤ä¤á¤Æ¡£º£¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¹¤¿¤¹¤¿Êâ¤¤¤¿¤ê¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
µþÃ«¡§¤¹¤´¤¤¤Ê¡£
ÃæÀî¡§¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µþÃ«¡§²ð½õ¤µ¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë½Ð¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
ÃæÀî¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤ä¶ì¤·¤¤¤È¤¤Ë´Å¤¨¤¬½Ð¤Æ¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤«¤é¸«Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤À¤á¤À¤è¤Í¡¢¤È¡£
µþÃ«¡§¤Þ¤µ¤Ë¡£ËÍ¤¬ÂåÉ½¤ÇºÇ½é¤ËÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬Ãæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î»Ò¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÉáÃÊ¡¢¿Æ¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀ¸³è¤·¡¢¹ç½É¤Ç¤â¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ÀöÂõ¤äÇÓÝõ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Öº£¸å¤Ï°ìÀÚ¼êÅÁ¤¦¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ï¹ç½É¤ËÍè¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀÚ¤Î´Å¤¨¤ò¼Î¤Æ¤µ¤»¤Æ°é¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤ÞÂåÉ½¤Ë¤¤¤ëÀî¸¶ô¥¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¡§»î¹ç¤Î¤È¤¤À¤±¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
µþÃ«¡§ËÍ¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë²¬ÅÄÉð»Ë¤µ¤ó¡Ê¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤¬¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¡Ö¾¡Éé¤Î¿À¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡×¤Ã¤Æ¡£¾¡Éé¤Î¿ÀÍÍ¤ÏºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎµþÃ«ÏÂ¹¬HC
2028Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï2025Ç¯11·î¤«¤é¥¢¥¸¥¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¥¾¡¼¥óÍ½Áª¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï2026Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£
ÃæÀî¡§¤ª¸ß¤¤¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÀï¤¤¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÁª¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÃ«¡§ËÍ¤â½Å°µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£
ÃæÀî¡§Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÁª¼ê¤ò¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ØÆ³¼Ô¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·ë¶É¡¢¶¥µ»¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤À¤«¤é¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¿Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
µþÃ«¡§¸µ¡¹¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡§°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÃ«¡§ËÍ¤â¤Ç¤¹¡£Áª¼ê»þÂå¤Ï¡Ö²¶¤¬¡¢²¶¤¬¡×¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÁª¼ê¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¤³¤¤¤Ä¤é¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÊÍè¡¢ËÍ¤ÎÌÜÀþ¤ÏÁª¼êÃæ¿´¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤ËËÍ¤¬¤¤¤¤»ØÆ³¼Ô¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤Î¿Í¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Áª¼ê¤¢¤Ã¤Æ¤ÎËÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢»ØÆ³¼Ô¤â¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µþÃ«¡§ËÍ¤Ï¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤È¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤âÊ¿µ¤¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¡§¤½¤³¡¢Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Áª¼ê¤Ê¤é¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿´¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤ò½¦¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤«¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
µþÃ«¡§¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
