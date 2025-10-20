◆りそなＢ２リーグ 第４節 神戸ストークス８２ー７３ベルテックス静岡（１９日・静岡市中央体育館）

ベルテックス静岡が神戸との第２戦を７３―８２で落とし、５連敗となった。最大１５点のビハインドを第４クオーターに一時、５点差まで詰め寄ったが、最後は西地区首位を走る強豪の前に力尽きた。次節は２５、２６日に敵地で岩手と対戦する。

暗く長いトンネルから抜け出すことはできなかった。オレンジ色に染まったブースターの前で、ベルテックスが泥沼の５連敗だ。同一カードで２７点差大敗の前日に比べ、接戦には持ち込んだものの、西地区首位を走る神戸には及ばなかった。

ＳＧサイモン拓海（２５）がチーム最多タイ、今季自身最多１７得点と気を吐いた。得意の３点シュートを３発決めるなど、強豪の背中に食らいついた。「シーズン最初は調子悪かった。みんなからアグレッシブにシュートに行ってこい、と言われたので、迷わず打ち続けた」。敗戦の中にもシューターに復活の兆しが見えた。

少しずつ戦力も戻ってきた。けがから復帰３戦目のＳＦ増田啓介（２７）も６得点、６リバウンドの数字を残した。森高大ヘッドコーチ（３６）は「日本人の外回りが機能してきた」と手応え。「長いリーグ戦。必ずこういう時期はあるので、前を向いてやっていきたい」。次節の岩手で嫌な流れを止める。

（塩沢 武士）