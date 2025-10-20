伊ブランド「COCCINELLE」が手がけるスヌーピーコレクション！雨の日も使える実用的な3アイテム
世界中で愛されるコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の誕生75周年を記念して、イタリアのレザーバッグ・アクセサリーブランド「COCCINELLE(コチネッレ)」からコラボレーションコレクションが登場！2025年10月13日より展開されている本コレクションは、イタリアンデザインの洗練された美しさと、スヌーピーたちの遊び心が絶妙に融合。大人の女性が日常使いできる、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムに仕上がっている。
【画像】全9種類のデザインとカラーバリエーションをチェック
■キャラクターの個性が光る3色展開
ラインナップは、ショッピングバッグ、レインコート、バケットハットの3アイテム×3色展開。今回のコラボで特に注目したいのが、各カラーに込められたキャラクターへのオマージュ。ホワイトにはウッドストックをハグするスヌーピーの愛らしいデザイン、カーキは冷静沈着だけど毛布が手放せないライナス、ネイビーは我が強く、自分らしく生きるルーシーがモチーフに。彼らの性格を知っている人ならニヤリとしてしまう、ファン心をくすぐるセレクトだ。
■防水仕様でマルチに活躍！「ショッピングバッグ」
まず注目したいのが、大容量サイズながら、重さ0.8グラムという軽さがうれしい「ショッピングバッグ」(2万2000円)。ミニマルで洗練されたデザインは、オフィスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍。レザーショルダーストラップ付きで、荷物が多い日も快適に持ち運べる。
防水性と耐久性を高めるポリウレタンコーティングが施されているため、突然の雨でも中身を守ってくれるのも心強い。通勤バッグとしてはもちろん、マザーズバッグとしても重宝しそう。
■雨の日も楽しくなる！スタイリッシュな「レインコート」
「レインコート」(2万7500円)は、軽やかでモダンなシルエットが特徴。雨の日のおでかけが憂鬱になりがちな季節も、お気に入りのキャラクターデザインなら気分も上がるはず。
■トレンド感満載の「バケットハット」
どんな装いにも遊び心をプラスしてくれる、トレンドの「バケットハット」(1万1000円)。軽量で汎用性が高く、ストラップとスナップボタンで簡単に折り畳めるため、バッグに忍ばせておけるのも便利。日差しが強い日の紫外線対策としてはもちろん、雨の日のちょっとした外出にも活躍してくれる。
■期間限定POPUPも開催中！
現在、東京大丸店では2025年10月21日(火)まで、大丸梅田店では2025年11月25日(火)まで期間限定のPOPUP SHOPを開催中。実際に手に取って質感やサイズ感を確認できる貴重な機会なので、気になる人は早めにチェックしたい。
また、COCCINELLE日本公式ECサイトでも購入可能。75周年という節目の年に登場した特別なコラボレーションだけに、完売必至の予感。この機会を逃さないように！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
