世界中で愛されるコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の誕生75周年を記念して、イタリアのレザーバッグ・アクセサリーブランド「COCCINELLE(コチネッレ)」からコラボレーションコレクションが登場！2025年10月13日より展開されている本コレクションは、イタリアンデザインの洗練された美しさと、スヌーピーたちの遊び心が絶妙に融合。大人の女性が日常使いできる、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムに仕上がっている。

■キャラクターの個性が光る3色展開

ラインナップは、ショッピングバッグ、レインコート、バケットハットの3アイテム×3色展開。今回のコラボで特に注目したいのが、各カラーに込められたキャラクターへのオマージュ。ホワイトにはウッドストックをハグするスヌーピーの愛らしいデザイン、カーキは冷静沈着だけど毛布が手放せないライナス、ネイビーは我が強く、自分らしく生きるルーシーがモチーフに。彼らの性格を知っている人ならニヤリとしてしまう、ファン心をくすぐるセレクトだ。

洗練されたイタリアデザインと、PEANUTSの遊び心あふれる精神を融合




■防水仕様でマルチに活躍！「ショッピングバッグ」

あらゆるシーンで活躍する万能アイテム「ショッピングバッグ」(2万2000円)


まず注目したいのが、大容量サイズながら、重さ0.8グラムという軽さがうれしい「ショッピングバッグ」(2万2000円)。ミニマルで洗練されたデザインは、オフィスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍。レザーショルダーストラップ付きで、荷物が多い日も快適に持ち運べる。

ホワイト(スヌーピー＆ウッドストック)


カーキ(ライナス)


ネイビー(ルーシー)


防水性と耐久性を高めるポリウレタンコーティングが施されているため、突然の雨でも中身を守ってくれるのも心強い。通勤バッグとしてはもちろん、マザーズバッグとしても重宝しそう。

■雨の日も楽しくなる！スタイリッシュな「レインコート」

高品質素材を使用し、モダンなデザインの「レインコート」(2万7500円)


「レインコート」(2万7500円)は、軽やかでモダンなシルエットが特徴。雨の日のおでかけが憂鬱になりがちな季節も、お気に入りのキャラクターデザインなら気分も上がるはず。

ホワイト(スヌーピー＆ウッドストック)


カーキ(ライナス)


ネイビー(ルーシー)


■トレンド感満載の「バケットハット」

軽量で耐久性のある素材を使用した「バケットハット」(1万1000円)


どんな装いにも遊び心をプラスしてくれる、トレンドの「バケットハット」(1万1000円)。軽量で汎用性が高く、ストラップとスナップボタンで簡単に折り畳めるため、バッグに忍ばせておけるのも便利。日差しが強い日の紫外線対策としてはもちろん、雨の日のちょっとした外出にも活躍してくれる。

ホワイト(スヌーピー＆ウッドストック)


カーキ(ライナス)


ネイビー(ルーシー)


■期間限定POPUPも開催中！

現在、東京大丸店では2025年10月21日(火)まで、大丸梅田店では2025年11月25日(火)まで期間限定のPOPUP SHOPを開催中。実際に手に取って質感やサイズ感を確認できる貴重な機会なので、気になる人は早めにチェックしたい。

また、COCCINELLE日本公式ECサイトでも購入可能。75周年という節目の年に登場した特別なコラボレーションだけに、完売必至の予感。この機会を逃さないように！

