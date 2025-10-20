アマチュア野球の指導者らに采配やチーム運営などについて、インタビューする連載「指導者の思考法」。第7回は来春の選抜出場が懸かる秋季関東大会に挑む山梨学院の吉田洸二監督（56）。今年は選抜、夏の甲子園、そして初優勝した国民スポーツ大会と3度も全国舞台に導いた。これまで春に強いとされたチームの改革に迫った。（全2回の第1回、取材・柳内 遼平）

――秋季山梨県大会は1位で突破。関東大会は開催地のスーパーシードで浦和学院（埼玉）と準々決勝で激突。勝てば来春選抜出場の当確ラインを突破できる。心境は。

「甲子園はその景色を見れば、見るほど行きたくなる場所なんです。もう毎回不安と期待。朝は不安、昼にはやれるぞと思ってまた、夜になると不安になったりします。もう何年やっても変わらないですね。（23年選抜で優勝して）少しは気持ちが楽になれるかなって期待していたんですが、真逆でしたね（笑い）。意外な心境でした」

――山梨学院はこれまで春（選抜甲子園）に強いとされましたが、今年は選抜に出場した上で夏の甲子園は4強入り。そして10月2日に決勝が行われた国民スポーツ大会（滋賀）では初優勝。1年を通じた強さはどのように生まれた。

「22年から3年連続選抜出場が続き、春にチームを最高潮に仕上げる形にしてきました。そのためには技術練習、作戦面の練習を重視しなければなりません。選抜で優勝するなど成果を上げることができましたが、春が終わってからは伸び悩み、夏に負けてしまうことが続きました。やはり登れる山は1つだけ。春に1度山を下りると、もう1度夏に登ることは難しい。昨年の冬からは夏に向けて大きな1つの山を登ることを決めました。その途中に春があると」

――具体的にはどう変えた。

「冬はフィジカルトレーニングの割合をかなり増やしましたね。実は春の選抜で関西に帯同している期間も2日に1回はウエートトレーニングに励んでいました。夏の大会でも3日に1回。1年を通じて体づくりができました。夏の甲子園準決勝で負けた次の日もウエートトレーニングをやったくらいです。徹底していましたね。最後の方はやらないと選手が落ち着かないくらい習慣になりました」

――冬に植えた体づくりの種は夏に咲いた。屈強な体を手に入れた打撃陣は甲子園は準決勝までの4試合で35得点をマーク。打線の迫力は大会屈指で、これまで夏に力を発揮できていなかった山梨学院のイメージが変わった。秘密は他にもあるか。

「昨年の冬、元日大三監督の小倉全由さんに臨時の打撃指導をお願いしたんです。シンプルに夏に強い（夏の甲子園2度優勝）小倉さんに鍛えていただきたいと。実際、山梨学院のグラウンドに来ていただくと、やはり凄い指導でした。まず、バッターをその気にさせてスイングさせることができるんです。バッターは試合ではプレッシャーで振れなくなってしまう。そこを振れるようにする引き出しを（小倉さんは）持っている。若い世代にも響きやすい短く、分かりやすいワードなんですね。現在、いろいろな打撃理論がありますが、結局選手本人が理解していないと意味がない。これは教師と生徒の関係でも同じ。小倉さんは理解させる能力が凄いんです」

――練習方法で印象に残ったことは。

「凄い練習方法があるんですよ。ピッチャーを実際に投げさせて、わざと思いっきり空振りさせるんです。空振りなんか怖くないぞ、振っていこうぜと。試合で当てにいかず、フルスイングさせるために練習で空振りさせる。逆転の発想ですよね。小倉さんが日大三を指揮されていたころ、甲子園でより打者が力を発揮する場面を見てきた。これは大舞台で振れる練習をさせてきたからだと思いますね」

――打撃陣の成長の裏には小倉マジックがあり。

「あと、小倉さんはつらい冬の練習に明るく挑む姿勢も示していただけました。あの日大三が持つ独特の空気感。小倉監督が厳しくいっても、選手たちが暗くなることなく食らいついていく。そんな空気を私達指導者や選手達は感じ取ることができました。小倉さんに来ていただいたことでチームは良い方向に向くことができました」

――1年を通じた体づくりと意識改革。まさに転換期の1年になった。

「夏に勝てなかった悔しさを晴らすことができました。そして、今後は“こうやっていけば強いチームができる”という未来が見えた1年だったと思っています。2025年は山梨学院にとって大事な1年になりました」（第2回に続く）