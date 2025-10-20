¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¡Ä¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¢°Ý¿·¤¬¼«Ì±¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÎÍ×µá¤Ë»ä¸«¡Ä¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°£Ì£É£Î£Å¤«¤é»²²Ã¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹´Ø¿´ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡Ö¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡¡¤¤ç¤¦Àµ¼°¹ç°Õ¤Ø¡×¤¬£³°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Ê¤É¤ò´Þ¤à£±£²¹àÌÜ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï»¿À®¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ÈµÄÀÊ¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À¤Î¶¯¤¤À¯ÅÞ¤ÎÏÃ¤â¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¿Ê¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¸¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£