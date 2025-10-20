世界最速でW杯予選突破の秘密とは？山本昌邦が語る日本代表の裏側 アメリカ遠征で2試合連続無得点も「全く心配ない」

サッカー日本代表の影の司令塔・JFAナショナルチームダイレクター山本昌邦氏が明かす舞台裏。

ワールドカップ予選を世界最速で突破した代表チームを支える「昌邦ちゃん」の役割と、トルシエ監督との濃密な4年間から学んだ教訓。北中米ワールドカップ優勝に向けた準備と課題に迫る。

サッカー日本代表の活躍を陰で支える影の司令塔がいる。JFAナショナルチームダイレクターの山本昌邦氏だ。

「FOOT×BRAIN+」に出演した山本氏は、ワールドカップ予選を世界最速で突破した日本代表の裏側や、アメリカ遠征での収穫と課題、さらには北中米ワールドカップに向けた準備の現状について語った。

山本氏は日本サッカーの変革期を間近で見てきた人物だ。

1996年のアトランタ五輪では西野監督の下、28年ぶりの出場を果たした日本。その1年前には中田英寿や松田直樹らが所属するU-20代表がアジア予選を突破し、彼らが「こうやったら勝てる」という自信を持ってアトランタ予選に合流したことが大きな転機になったと振り返る。

この大会でブラジルを破った「マイアミの奇跡」は、サッカー王国ブラジルが「アジアを見下すことはなくなった」と語るほどの衝撃を与えた。

1997年のジョホールバルでは、U-20のチームを率いて敗退した経験を持つ山本氏。

その後、ワールドカップ予選の地としてジョホールバルが選ばれた際には「血のりがあった」と明かす。

ホテルや食材の調達など、環境に精通していたことが有利に働き、2万人のサポーターが「ホームのように」応援してくれたことが大きかったと振り返った。

2002年の日韓ワールドカップでは、フィリップ・トルシエ監督のアシスタントとして大会に臨んだ山本氏。

「絶対に勝たなければいけないホスト開催で、トルシエ監督が厳しい指導をする中、選手たちのストレスをどう解消するかが毎日の仕事だった」と当時を振り返る。

ピッチ上では「鬼のような人」だったトルシエ監督だが、「ピッチを離れると選手の家族のことを心配するナイーブで優しい人」だったという。

「サッカーより大事なことがある」というトルシエ監督の言葉や、過去の失敗経験からフィードバックしてもらったことは、日本代表にとって大きな財産となった。

「我々が考える世界に勝つための基準と、トルシエ監督の基準は違った。厳しい4年間だったが、人生の中で最も密度が濃かった4年間だった」と山本氏は語る。

北中米ワールドカップへの道

ワールドカップ予選を圧倒的な強さで勝ち上がった要因について山本氏は「選手たちの成長」を挙げる。

初戦の中国との7-0という結果に結びついたのは、選手の頑張りだけでなく、コーチングスタッフや選手のコンディションを保つためのサポートスタッフの貢献も大きかった。

試合会場から直接飛行場へ向かった選手も多く、それを実現するためのJFA幹部の理解もあったという。

一方、アメリカ遠征では2試合連続で無得点に終わったが、山本氏は「全く心配ない」と断言する。

「課題が出ないマッチメイクはあまり良くなかったマッチメイク。課題がたくさん出るようなマッチメイク、コーチングスタッフも最大限の努力をして、選手にも多くの気づきや課題が出てきた」と肯定的に捉えている。

北中米ワールドカップの開催まで1年を切る中、現状では「候補になり得る会場のデータと情報を集める」ことが大事だと山本氏は語る。

「3時間の移動は睡眠の乱れなど様々な影響が出るので、いかに移動の負担を減らすか、選手のコンディションをいかに最高の状態で維持するか」が重要だという。

12月5日に抽選会が予定されており、その後具体的な準備が本格化する見通しだ。

「優秀なスタッフがたくさんいて、みんなの力を一つにして良い準備をしようということは共有できている」と山本氏は自信を見せる。

「代表監督は最高責任者の形になるので、選手の人生もかかっている。答えがないものの決断を出すことが一番のプレッシャー」と山本氏は語る。

「それを喜びに変えられる監督が素晴らしい監督」であり、森保監督がまさにそうだと評価した。

日本サッカーの変革期から現在に至るまで、常に裏方として代表チームを支えてきた山本昌邦氏。北中米ワールドカップでの優勝という目標に向けて、これからも選手とスタッフの橋渡し役として重要な役割を担い続ける。

【動画】「私は世界でNo.1のパサーだと思っている」ジーコが語る日本サッカー30年の軌跡と鹿島に植えた「献身・誠実・尊重」の精神

W杯優勝公言「あともう1つ超えれば決勝まで行ける。優勝できる」森保監督が語った日本代表の未来図

【動画】平山相太と柿谷曜一朗が激論！高校かクラブユースか大学か？未来を決める選択