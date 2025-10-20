【英国】

ライトムーブ住宅価格（10月）08:01

予想 N/A 前回 0.4%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.1%（前年比)



【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（10月）10:00

予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)

予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)



実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）11:00

予想 N/A 前回 5.2%（前年比)

予想 N/A 前回 1.1%（前期比)



小売売上高（9月）11:00

予想 3.1% 前回 3.4%（前年比)

予想 4.4% 前回 4.6%（年初来・前年比)



鉱工業生産指数（9月）11:00

予想 N/A 前回 5.2%（前年比)

予想 N/A 前回 6.2%（年初来・前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ生産者物価指数（9月）15:00

予想 N/A 前回 -0.5%（前月比)

予想 N/A 前回 -2.2%（前年比)



ユーロ圏経常収支（8月）17:00

予想 N/A 前回 277.0億ユーロ（季調済)



【香港】

雇用統計（9月）17:30

予想 N/A 前回 3.7%（失業率)



【カナダ】

鉱工業製品価格（9月）21:30

予想 N/A 前回 0.5%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 -0.6%（原材料価格指数・前月比)



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

