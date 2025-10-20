【英国】
ライトムーブ住宅価格（10月）08:01
予想　N/A　前回　0.4%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.1%（前年比)

【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（10月）10:00
予想　3.0%　前回　3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)　
予想　3.5%　前回　3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）11:00
予想　N/A　前回　5.2%（前年比)
予想　N/A　前回　1.1%（前期比)

小売売上高（9月）11:00
予想　3.1%　前回　3.4%（前年比)　
予想　4.4%　前回　4.6%（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（9月）11:00
予想　N/A　前回　5.2%（前年比)
予想　N/A　前回　6.2%（年初来・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（9月）15:00
予想　N/A　前回　-0.5%（前月比)
予想　N/A　前回　-2.2%（前年比)

ユーロ圏経常収支（8月）17:00
予想　N/A　前回　277.0億ユーロ（季調済)

【香港】
雇用統計（9月）17:30
予想　N/A　前回　3.7%（失業率)

【カナダ】
鉱工業製品価格（9月）21:30
予想　N/A　前回　0.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　-0.6%（原材料価格指数・前月比)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります