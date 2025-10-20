本日の予定【発言・イベント】
12:50 高田日銀審議委員、中国経済連合会出席
17:00 シュナーベルECB理事、ECB・BIS・CEPR共催マクロ経済会議開会挨拶
23:00 シュナーベルECB理事、ECB・BIS・CEPR共催マクロ経済会議講演
21日4:00 ナーゲル独連銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議「米経済政策」出席
中国共産党第20期中央委員会第4回総会（4中総会）（23日まで）
トランプ米大統領とアルバニージー豪首相、会談（ホワイトハウス）
EU外相理事会
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
