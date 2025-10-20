米株価指数先物　時間外取引　上昇、米中緊張緩和　貿易協議実施へ

東京時間07:22現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46486.00（+105.00　+0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6718.00（+15.50　+0.23%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25066.25（+79.75　+0.32%）

米株価指数は時間外で上昇、米中緊張が緩和している。

トランプ大統領が先週、中国製品に対する大幅な関税引き上げは持続不可能だと発言したことや、ベッセント米財務長官が今週マレーシアで中国何副首相と協議する予定だと述べたことを受け、市場に安堵感が広がっている。