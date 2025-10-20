「べらぼう」復活の歌麿！北斎と馬琴の実際、宿屋飯盛の末路ほか… 史実を元に10月19日放送回を解説

大欲は無欲に似たり。

愛妻きよ（藤間爽子）を喪った悲しみから「もう女は描かねぇ」と決めていたのに、どうしても描きたい欲に抗えなかった喜多川歌麿（染谷将太）。

手鎖50日の刑罰に懲りて「もう黄表紙は書かねぇ」と決めていたのに、やはり山東京伝としてモテたい欲に抗えなかった北尾政演（古川雄大）。

そして出版規制を推し進め、思い通りの世に近づけていきながら、どこか違和感を否めずにいる松平定信（井上祐貴）。

どこまでも「尽きせぬは欲の泉」、欲望と現実の折り合いを模索しながら、息苦しい世の中を溺れもがく人々の姿が描かれました。

それでは今週も気になるトピックを振り返っていきましょう！

滝沢瑣吉と勝川春朗の出会い

京伝の紹介で、蔦重（横浜流星）に戯作者兼手代として奉公することとなった滝沢瑣吉（後の曲亭馬琴。津田健次郎）。武士気質が抜けない傲慢な振る舞いで、みの吉（中川翼）と揉めているようでした。

一方で勝川春章（前野朋哉）の弟子として蔦屋へやって来た勝川春朗（くっきー！。後の葛飾北斎）。強烈な個性で視聴者を惹きつけたことでしょう。

いきなり店先で喧嘩を繰り広げていた二人ですが、後に二人は曲亭馬琴＆葛飾北斎の名（迷？）コンビとして後世に名を残すことになります。

一時は同居（春朗が瑣吉卓へ居候）するほどでしたが、その芸術性についてはしばしば激突していたようでした。

馬琴が書いた文章に挿絵を依頼しても、北斎は気に入らないからと自分の描きたいようにアレンジしてしまう……そりゃ喧嘩も絶えない訳です。

やがて馬琴はそんな北斎の気質を逆手にとって、例えば人物を右に描いてほしい時はあえて左に指示し、北斎が逆らって右に描いてくれるよう工夫したと言います。

こんな偏屈者の北斎ですが、馬琴はその画才を賞賛していたようで、多くの名作を世に送り出しました。

江戸払い（追放刑）となった宿屋飯盛の末路は？

又吉直樹演じる宿屋飯盛。

狂歌四天王として高い人気を誇っていた宿屋飯盛（又吉直樹）ですが、狂歌ブーム（政治批判のガス抜き）を潰すための見せしめとして、江戸払い（江戸からの追放刑）とされてしまいます。

※ほか狂歌四天王には鹿津部真顔（しかつべの まがお）・銭屋金埒（ぜにやの きんらち）・頭光（つむりの ひかる）がおり、それぞれ活躍していました。

狂歌界から去ることになった宿屋飯盛ですが、このままくすぶって終わる訳ではありません。

彼は元から古典文学や和漢の学問を修めるなど、雌伏の時期にも研鑽を重ねていたのです。また大田南畝（桐谷健太）らとの交流もあったと言います。

そして文化9年（1812年）に狂歌界へ復帰。既に蔦重（寛政9・1797年没）が亡くなっているなど、すっかり世代交代していたものの、天明狂歌の栄華を知る者として真顔と狂歌界を二分する権威となりました。

20年以上の苦難にも挫けることなく、狂歌の大家として一事を成し遂げる姿は、志に生きる者たちの励みとなることでしょう。

ただし大河ドラマとしては、恐らくこれでお役御免。もっと狂歌を披露してほしかったですね。

蔦重と歌麿、関係の再構築へ

蔦重と歌麿の和解は叶うのか。

世はすっかり武者絵や相撲絵といった武骨な絵ばかりになってしまい、ここで女の大首絵を出せば売れると確信した蔦重。

しかしどれを見ても同じ顔しか描かれない女絵を大きくしたところで、それだけでは誰も買ってくれません。

女性ひとり一人の表情を巧みに描き出せるのは歌麿しかいない……ということで、蔦重は栃木まで足を運びます。

しかし歌麿は心を閉ざしており、当代一の絵師を出したい蔦重の夢も、ちゃんとしたいという思いもどうでもよくなっていました。

「おきよの事なんて、何も知らねぇだろうがよ！」

声を荒げる歌麿に対し、蔦重は「知らねぇよ？けど、この世でいっちゃん好きな絵師は同じだからよ」と切り返します。

歌麿の絵を誰よりも愛したおきよと蔦重。そして無数の贔屓筋が、歌麿の絵を求めていることは確かでした。

「おきよさんは、幸せだったと思うぜ。何十枚、何百枚、何千枚って、大好きな絵師に、亭主に、こんなふうに描いてもらってよ……俺がおきよさんだったら、草葉の陰で自慢しまくるぜ」

今まで永年語り合ってきた、夢だ何だはなしでいいから、心一つで決めてほしい……それで歌麿は、江戸への復帰を決めたのでした。

今後は兄貴分と弟分から、板元と絵師として関係を見直していくのでしょう。何とも寂しいけれど、このまま去ってしまうよりはよかったですね。

喜多川歌麿「婦人相学十躰」改め「婦女人相十品」

喜多川歌麿「婦女人相十品 文読む女」いったい何が書いてあるんだろう。

劇中で言及された相学（人相学）ブームに乗じて、蔦重が思い立った「婦人相学十躰（ふじんそうがくじってい／おんな にんそうがくじってい）」。こんな人相は浮気性だよ、ああいう人相はむっつりスケベだよ、と言った具合です。

手相と同じで話題作りにしかならないでしょうが（筆者の偏見）、やはりこういうものはじっくり見てしまうのが人情というもの。

歌麿は微細な顔の表情に加えて、小道具を使う時のふとした仕草などから、その女性の性格や雰囲気を巧みに描き出したのでした。

これまでになかった大首絵の美人画、そして背景に雲母摺（きらずり）を用いることで人物を引き立てる手法が受け、浮世絵師上でも重要な作品と位置づけられます。

大人気を博したものの、真面目？な相学関係者からクレームが来たため、途中でタイトルを「婦女人相十品（ふじょにんそうじっぽん）」と変えました。

しかしそんな小細工でクレームが収まるはずもなく（人相って言っているじゃん！）、残念ながらシリーズは8作で終了してしまったそうです。

歴史教科書などでおなじみの「ポッピンを吹く娘」などもこの一つで、他にも「文を読む女」や「浮気之相」などが知られています。

また、後に喜多川歌麿「寛政三美人」のモデルになる女性たちも登場していましたね。

難波屋おきた（椿）団子屋高島屋おひさ（汐見まとい）煎餅屋白池屋おつね？（言及のみ）

瑣吉が色男を気取って彼女たちに声をかけていましたが、悉く素気ない対応をとられてしまいます。瑣吉の態度は強がりなのか、本気の勘違いなのか……。

寛政三美人についてはこちら：

太輔（後の式亭三馬）とは何者？

ファンに囲まれ、やはり京伝をやめられない政演。すぐ左で羨望の眼差しを向ける太輔（荒井雄斗）、そして画面の奥で鶴屋（風間俊介）と菊（望海風斗）がニヤリ。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより 🄫NHK

京伝の開業資金を集める書画会にやって来たファンの一人・太輔（荒井雄斗）。後に式亭三馬（しきてい さんば）として活躍する人物です。

安永5年（1776年）に浅草で生まれ、本名は菊地泰輔（きくち たいすけ）。通称は西宮太助、字を久徳（きゅうとく）と言いました。戯作者としての号は四季山人・遊戯堂・洒落斎（しゃらくさい）など。

地本問屋に奉公した後、寛政6年（1794年）に黄表紙『天道浮世出星操（てんどう うきよのでづかい）』で戯作者としてデビュー、滑稽本『浮世風呂』『浮世床』でヒットを飛ばします。

作品は古典の翻案や既存作品の模倣が多かったものの、多作かつ広範囲をカバー。江戸文学史においては江戸庶民の日常をリアルに描いた滑稽本が高く評価されました。

性格は短気だけど親分肌で、多くの門弟たちから慕われたと言います。果たして本作ではどんなキャラクターを魅せてくれるのか、荒井雄斗の好演に期待しましょう！

第41回放送「歌麿筆美人大首絵」

母との別れが近い？蔦重。

蔦重（横浜流星）と歌麿（染谷将太）は「婦人相学十躰」の売り出し方を思案する。一方、城中では定信（井上祐貴）が祝いの場で将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出る… ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

須原屋市兵衛（里見浩太朗）の急報に接した蔦重。恐らく寛政4年（1792年）に林子平『三国通覧図説』が幕府の弾圧を受けて絶版、版木没収＆重過料に処せられたことが描かれるのでしょう。

市兵衛自身（二代目須原屋市兵衛宗和）は文化8年（1811年）まで生きるため、最終回まで亡くなりません。どうかご安心ください。

次回はお忍び姿の一橋治済（生田斗真）が再登場、おていさん（橋本愛）の「無理です」連発、そして最近母感高まる母つよ（高岡早紀）が蔦重に「柯理（からまる）」と本名で声をかけたのが気になります（最期が近い？）。

来週も情報量が多そうですが、気合いを入れて追い駆け続けましょう！